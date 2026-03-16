EE. UU. alerta sobre el riesgo de falsificar relaciones para conseguir visas

La Embajada de EE. UU. en RD advierte sobre las consecuencias del fraude de visa. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades consulares de Estados Unidos en el país advirtieron este lunes que el fraude en solicitudes de visas de inmigrante, especialmente fingir relaciones personales, puede acarrear consecuencias "para toda la vida".

"Representar falsamente una relación para obtener beneficios migratorios es poco ético y puede resultar en una prohibición de por vida para ingresar a los Estados Unidos, no sólo para usted, sino potencialmente para los miembros de su familia también", señala la embajada estadounidense en su columna "Pregúntale al cónsul".

El artículo recuerda que representar falsamente una relación con el objetivo de obtener beneficios migratorios constituye una violación de las leyes de inmigración estadounidenses y puede derivar en la denegación de la visa y en una prohibición de por vida para ingresar al país.

Recomendaciones

El fraude puede incluir matrimonios falsos o la presentación de vínculos biológicos inexistentes, como fingir ser padre o hijo de otra persona para obtener una visa. Según las autoridades, estas acciones afectan la integridad del proceso de visas y pueden generar consecuencias legales duraderas.

Asimismo, señalaron que si un solicitante presenta información falsa ante un oficial consular durante el proceso, su solicitud podría ser rechazada y quedaría permanentemente inelegible para obtener futuras visas.

Ante esta situación, recomendaron a quienes solicitan una visa basada en una relación legítima que presenten pruebas auténticas que respalden su caso, como fotografías, registros de comunicación o documentos financieros que demuestren la relación.

También indicaron que, si una persona se encuentra involucrada en una petición basada en una relación fraudulenta, aún puede evitar mayores consecuencias solicitando al peticionario que retire la solicitud antes de la entrevista consular.

"Proteja su futuro asegurándose de que su solicitud de visa refleje la verdad. Y si está involucrado en una relación fraudulenta, aún está a tiempo de tomar la decisión correcta: pídale a su peticionario que retire la petición antes de su entrevista de visa".

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