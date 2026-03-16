Empujan a hombre a la vías del metro de Nueva York tras intentar detener pelea

Los pasajeros esperan el tren en el andén de la calle 86 y la estación de metro de Lexington en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de unos 35 años fue empujado a las vías del metro en el Alto Manhattan tras intentar separar una pelea en una estación, en un hecho que generó alarma entre usuarios del sistema de transporte en Nueva York. La víctima salvó la vida.

El incidente ocurrió el sábado en la estación de Dyckman Street, en el sector de Inwood, según informó la policía y fuentes citadas por el diario New York Post.

Aunque la víctima no fue identificada, según relatan, es presuntamente dominicano.

De acuerdo con las autoridades, el pasajero intervino en una discusión entre un hombre y una mujer cuando se desató el caos. Fue entonces cuando el hombre involucrado en la disputa lo empujó hacia las vías del tren A en dirección al centro de la ciudad alrededor de las 3:52 de la tarde.

Según la policía, la víctima logró salir de las vías antes de que llegara el tren, aunque sufrió una lesión en la muñeca izquierda, por lo que fue trasladado al Hospital Columbia-Presbyterian.

Reacciones y medidas de precaución de los usuarios

Hasta el momento, no se han reportado arrestos relacionados con el ataque, de acuerdo con lo reseñado por el New York Post.

Testigos que se encontraban en la estación dijeron al medio que han reforzado sus medidas de precaución al utilizar el metro.

"Ya no uso auriculares en las estaciones de metro porque quiero estar atenta. No sé quién se acerca, sobre todo en esta estación", declaró Nikki Suresh a The Post.

Suresh, de 33 años y trabajadora del sector financiero, admitió sentir temor al desplazarse en el sistema.

"Siento cierto temor, especialmente aquí... Tiendo a colocarme en los extremos", dijo.

El hecho ocurre pocos días después de otro incidente en el metro de Nueva York, en el que un inmigrante indocumentado presuntamente empujó a dos personas a las vías en el Upper East Side, entre ellas Richard Williams, un veterano de la Fuerza Aérea de 83 años, quien quedó en estado vegetativo.