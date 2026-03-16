Sospechoso de primer homicidio de 2026 en NY está en RD; fue dejado en libertad tras arresto en Baní

Foto compartida por la Policía Nacional muestra el momento en el que el sospechoso fue arrestado en Baní, Peravia. ( FUENTE EXTERNA )

El pasado 12 de marzo la Policía Nacional anunció el arresto de un ciudadano en Baní, Peravia, por su vínculo con el primer homicidio registrado en la ciudad de Nueva York este año, sin embargo, el hombre fue puesto en libertad supuestamente por no haber una orden de extradición en su contra, según indicaron varias fuentes.

El hombre, identificado como Ehinel Troncoso Tejada, de 24 años, habría viajado a República Dominicana después de matar a tiros a un taxista de El Bronx con quien tuvo un altercado vial el pasado 1 de enero.

"Ese caso fue en Baní. Creo que esa persona fue puesta en libertad porque no había proceso de extradición abierto", dijo una fuente policial contactada por este medio, quien remitió al Ministerio Público para más detalles sobre el caso.

Una solicitud de información al ministerio no ha recibido respuesta.

El hecho

La víctima fue identificada como Issa Mbolo Isac, un inmigrante de Burkina Faso de 55 años que fue encontrado el pasado 1 de enero de 2026 con al menos dos impactos de bala en la cabeza dentro de su Toyota RAV4 azul.

La Policía Nacional informa que en coordinación con el Ministerio Público capturó en Baní, provincia Peravia, un hombre buscado por su presunta vinculación con la muerte de un taxista ocurrida a inicios de este año en la ciudad de Nueva York.



Amplíe: https://t.co/mFZiBvljpR pic.twitter.com/IgbhUHNl1e — Policía Nacional República Dominicana (@PoliciaRD) March 13, 2026

Troncoso Tejada fue públicamente identificado como sospechoso una semana después del homicidio.

La Policía de NY (NYPD en inglés), publicó una imagen de vigilancia y solicitó la colaboración del público para dar con su paradero. De acuerdo con fuentes policiales, Troncoso presenta tatuajes distintivos, entre ellos unas manos en oración, la imagen de un hombre besando a un bebé y la frase "Dios es amor".

Según las autoridades, Troncoso cuenta con nueve arrestos previos, cinco por delitos graves y cuatro por faltas menores. La divulgación de su identidad se produjo casi una semana después del crimen, luego de que la policía confirmara que ya había identificado al presunto tirador.

Detalles del crimen

Los hechos ocurrieron poco antes de las 7:00 de la mañana, en la avenida Morris, cerca de la vía de servicio de la autopista Cross Bronx, tras un leve accidente de tránsito entre la víctima y el agresor. Imágenes de vigilancia muestran que ambos conductores se detuvieron tras el choque y sostuvieron una discusión.

Testigos indicaron que el conductor del vehículo agresor se retiró del lugar en varias ocasiones antes de regresar armado. Posteriormente, abrió fuego contra el conductor de Uber, quien intentó huir.

La evidencia balística confirma que los disparos fueron realizados desde la calle hacia el interior del vehículo, impactando a la víctima al menos dos veces en la cabeza.

Bomberos del FDNY, que respondían a un incendio vehicular no relacionado en la zona, alertaron a la policía tras encontrar el vehículo de la víctima chocado contra otro automóvil estacionado.

Issa Mbolo Isac, inmigrante africano, había vendido recientemente su licencia de taxi para comprar una vivienda para su familia en África. Compartía el vehículo con un amigo que lo utilizaba durante el día para Uber, mientras él trabajaba en horarios nocturnos.