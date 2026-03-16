Fenómenos extremos golpean a EE. UU. en plena primavera, advierten expertos

ARCHIVO- Los peatones trepan por los bancos de nieve para intentar cruzar las calles de Nueva York, el lunes 26 de enero de 2026. ( AFP )

Una inusual combinación de tormentas, calor extremo, nevadas e incendios azotó simultáneamente distintas regiones de Estados Unidos, en un escenario que meteorólogos atribuyen al choque estacional, una corriente en chorro inestable y posibles efectos del cambio climático, según reportó la Associated Press (AP).

Este lunes, una ventisca cubrió la región de los Grandes Lagos, mientras fuertes vientos con riesgo de tornados impactaban el este del país, seguidos por aire ártico.

Al mismo tiempo, el suroeste enfrentaba una ola de calor sin precedentes, Hawái registraba lluvias torrenciales y un gran incendio avanzaba en Nebraska, en medio de una sequía que afecta a más de la mitad del territorio, de acuerdo con la Associated Press.

Todo ese caos ocurrió en un solo día y en un solo país. El único fenómeno meteorológico extremo que falta es un huracán, y no es la época del año para eso, según los meteorólogos.

Estos mismos meteorólogos comentaron que algunos de los patrones climáticos que observan se asemejan más a junio o julio que a mediados de marzo.

"A mediados de marzo, en Estados Unidos, estamos experimentando prácticamente todo tipo de fenómenos meteorológicos extremos", afirmó Dan DePodwin, meteorólogo de AccuWeather. Sin embargo, explicó que muchos de estos eventos no son inusuales por sí solos, salvo la ola de calor prevista en el suroeste, que podría alcanzar niveles récord.

"Es inusual que todo esté en los niveles extremos que están experimentando ahora mismo, pero no es del todo raro que en primavera se produzcan fenómenos meteorológicos extremos", dijo Bernadette Woods Placky, meteoróloga jefe de Climate Central.

Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional reflejó la magnitud del fenómeno con múltiples niveles de riesgo. "Esto podría estar en la pared de un museo de arte; es bastante colorido", dijo el meteorólogo Jeff Masters de Yale Climate Connections.

Expertos explican que la primavera suele ser una temporada volátil por el choque entre masas de aire frío y cálido, lo que genera vientos intensos y tormentas severas.

"Si se producen este tipo de fenómenos, lo más probable es que ocurran en febrero, marzo o principios de abril, cuando empiezan a producirse muchos choques entre masas de aire", explicó DePodwin.

"A medida que el sol se acerca al ecuador, el aire más cálido se desplaza hacia el norte, lo que provoca choques más frecuentes entre masas de aire extremas".

Cambio climático y sus efectos

No obstante, científicos advierten que el cambio climático podría estar intensificando estos eventos. La climatóloga Jennifer Francis, del Woodwell Climate Research Center, señaló que el patrón actual es "realmente excepcional".

"Es probable que la posición de las enormes oscilaciones hacia el norte y el sur de la corriente en chorro esté influenciada por las fuertes olas de calor oceánicas... alimentadas por el cambio climático provocado por el ser humano", afirmó.

Según expertos citados por la Associated Press, lo más inusual aún está por llegar, con temperaturas de hasta 107 grados Fahrenheit (41 °C) previstas en ciudades como Phoenix, niveles más propios del verano.

"Sentí un jadeo audible" cuando vio las temperaturas pronosticadas por un modelo informático, escribió un meteorólogo en un análisis citado por AP.

Para Masters, este tipo de evento será estudiado durante años.

"Este es el tipo de calor extremo que no se podría producir sin el cambio climático provocado por el ser humano", dijo. "La intensidad es tan desmesurada que hace 50 años no se habría visto algo así".

Ante este panorama, los expertos también alertan sobre un mayor riesgo de incendios forestales en el oeste del país.

"Vamos a presenciar una temporada de incendios temprana y severa en el oeste", advirtió Masters.