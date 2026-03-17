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Muere una bebé y su madre permanece en estado crítico tras choque con ambulancia sin sirena

Por el hecho, la madre sufrió un trauma severo en la cabeza

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    Muere una bebé y su madre permanece en estado crítico tras choque con ambulancia sin sirena
    Una ambulancia circula por una calle de Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    Una bebé murió y su madre resultó en estado crítico tras un accidente ocurrido la madrugada del domingo en el sector Frankford, en Filadelfia, Estados Unidos, cuando una ambulancia colisionó a alta velocidad con otro vehículo, informaron las autoridades.

    El hecho se registró alrededor de las 5:00 de la mañana, luego de que la ambulancia, perteneciente a Medstar EMS, cruzara un semáforo en rojo. Según la Policía de Filadelfia, la unidad se desplazaba a "alta velocidad" y no llevaba encendidas las luces ni la sirena.

    En el vehículo impactado, un Honda Accord, viajaban la madre, la bebé y el abuelo de la menor, de 51 años, quien conducía mientras trasladaba a la niña al hospital tras una emergencia médica.

    Agentes habían respondido previamente a una llamada al 911 por una bebé inconsciente, pero fueron informados de que un familiar ya la llevaba al centro de salud.

    El impacto provocó que la madre y la niña fueran expulsadas a través del parabrisas y quedaran sobre la vía, de acuerdo con el reporte policial. Ambas fueron trasladadas por paramédicos del Departamento de Bomberos de Filadelfia al hospital Albert Einstein Medical Center, donde la menor fue declarada muerta a las 6:17 de la mañana.

    RELACIONADAS

    La madre sufrió un trauma severo en la cabeza y permanece en condición crítica.

    El conductor del Honda, un hombre de 25 años, rechazó atención médica en el lugar.

    Cargos a enfrentar 

    El chofer de la ambulancia fue trasladado al hospital Jefferson Torresdale y enfrentará cargos que incluyen conducir bajo los efectos del alcohol, según informaron las autoridades. Hasta el momento, la Fiscalía de Filadelfia no ha confirmado la presentación formal de cargos.

    La empresa Medstar EMS indicó que realiza una investigación interna, mientras que la Policía mantiene abiertas las pesquisas a través de su División de Investigación de Accidentes.

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