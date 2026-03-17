Gasolina en EE. UU. alcanza su nivel más alto desde 2023 por guerra con Irán

Un conductor abastece su vehículo en una estación de gasolina en Los Ángeles, California, el 2 de marzo de 2026. ( AFP )

El precio de la gasolina en Estados Unidos se disparó a su nivel más alto en casi dos años y medio, impulsado por la guerra con Irán, lo que ya golpea el bolsillo de millones de conductores.

La subida responde a las tensiones en el mercado petrolero global, que han elevado el costo del crudo y, en consecuencia, el del combustible. Según la asociación automovilística AAA, el precio promedio nacional de un galón de gasolina regular subió a 3.79 dólares el martes, frente a los 2.98 dólares previos al inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.

"Es bastante difícil. La verdad es que ahora mismo la situación es complicada para todos", declaró Amanda Acosta, residente de Luisiana, a la agencia Associated Press mientras llenaba el depósito de su coche esta semana. "Me da para mucho menos gasolina y pago mucho más".

Aumento del petróleo y su impacto

El impacto ha sido inmediato, impulsado por el aumento del petróleo, que superó los 100 dólares por barril en el caso del Brent, y los 96 dólares en el crudo estadounidense, tras interrupciones en el suministro y recortes de producción en Oriente Medio.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha intentado restar presión política al alza de los precios, señalando que el encarecimiento del crudo puede beneficiar a Estados Unidos como principal productor mundial. Sin embargo, expertos advierten que el efecto directo recae sobre los consumidores, en un contexto de alto costo de vida.

"Solo quiero que todo esto termine. Solo quiero salir de ahí, salir de Irán", dijo Meghan Adamoli, residente de Nueva Jersey que se encontraba entre los clientes que llenaban el tanque en una gasolinera el martes.

Reacciones de los transportistas y trabajadores

Transportistas y trabajadores también sienten el impacto. Dan Bradley, camionero de Pensilvania, señaló que el alza afecta tanto sus vehículos personales como laborales, en medio de un aumento del diésel por encima de los 5 dólares por galón.

"Es un fastidio cuando estás llenando el tanque", dijo Bradley. "¿Qué vas a hacer, quedarte sin gasolina?"

Aun así, en regiones petroleras como Texas, algunos ven el alza como una oportunidad económica. Clay Plant, residente de Lubbock, destacó un incremento en la actividad laboral vinculada al sector energético.

"Es una buena señal para nosotros en el oeste de Texas", dijo Plant. "Lo veo como que mis amigos y familiares pueden comer y pueden ir a trabajar".

Perspectivas inciertas

El panorama, sin embargo, sigue siendo incierto. La paralización del tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz —clave para el suministro global— y los ataques a infraestructuras energéticas mantienen la presión sobre los precios.

Aunque organismos internacionales y el propio gobierno estadounidense han liberado reservas estratégicas para estabilizar el mercado, analistas advierten que estas medidas serán temporales y que los efectos podrían prolongarse si la guerra continúa.

Además, el encarecimiento del combustible podría intensificar la inflación y obligar a los hogares a reducir gastos en otros sectores, lo que a su vez impactaría el crecimiento económico.

"Así que, potencialmente, incluso eso tendrá un gran impacto en la economía en general"