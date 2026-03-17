Tormentas siguen provocando miles de cancelaciones y retrasos de vuelos en EE. UU.

Terminal de JetBlue en el aeropuerto JFK, el más importante de los aeropuertos en NY. ( FUENTE EXTERNA )

Las cancelaciones y retrasos de vuelos continuaron este martes en distintos puntos del país, mientras las aerolíneas intentan recuperarse del impacto causado por un potente sistema de tormentas que afectó el transporte aéreo desde inicios de semana.

De acuerdo con la plataforma de seguimiento FlightAware, más de 1,000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos durante la jornada del martes, mientras que otros 4,200 registraron retrasos. El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta se mantuvo entre los más afectados, con más de 200 cancelaciones y cerca de 450 vuelos demorados.

La situación se produce luego de un lunes caótico, cuando fuertes tormentas acompañadas de intensas nevadas en el Medio Oeste se desplazaron hacia la costa este, generando interrupciones masivas en aeropuertos clave como Nueva York, Chicago y Atlanta, según destacó la agencia AP.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en algunas zonas de Nueva York.

Impacto en los viajeros

Los efectos de estas condiciones climáticas han impactado directamente a los viajeros. Kelly Price, quien intentaba regresar a Colorado tras unas vacaciones en Orlando, relató que su vuelo del domingo fue cancelado en la madrugada del lunes, obligando a su familia a pasar la noche en el aeropuerto. "Estábamos todos cansados y frustrados. El próximo vuelo disponible era el martes por la tarde", explicó.

La crisis se produce en un momento especialmente complicado para el transporte aéreo. El sector ya enfrentaba presión por el cierre parcial del gobierno federal, iniciado el pasado 14 de febrero, que ha reducido el personal en algunos controles de seguridad y generado largas filas en los aeropuertos.

A esto se suma el incremento de viajeros por las vacaciones de primavera y la movilización de aficionados hacia el "March Madness", los torneos universitarios de baloncesto de la NCAA, lo que ha elevado aún más la demanda en los aeropuertos.

Solo el lunes se registraron más de 4,800 vuelos cancelados en todo el país y más de 12,800 retrasos. Entre los aeropuertos más afectados figuraron el O´Hare de Chicago, con cerca de 600 cancelaciones; el Hartsfield-Jackson de Atlanta, con más de 500; y LaGuardia, en Nueva York, con alrededor de 450. La Administración Federal de Aviación (FAA) también ordenó suspensiones temporales de operaciones y retrasos en tierra ante el deterioro de las condiciones meteorológicas.

Cierre gubernamental y su efecto en la TSA

El panorama se complica aún más por el impacto del cierre gubernamental en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), cuyos empleados han estado trabajando sin recibir su salario completo. Este es el tercer cierre en menos de un año que afecta a estos trabajadores.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, más de 300 agentes de la TSA han renunciado desde el inicio del cierre, lo que ha provocado escasez de personal y filas más largas en los controles de seguridad. Muchos empleados enfrentan dificultades económicas, incluyendo atrasos en pagos y problemas para cubrir gastos básicos.

En Atlanta, algunos pasajeros optaron por anticiparse a la situación. Mel Stewart y su esposa llegaron con cuatro horas de antelación a su vuelo para evitar retrasos en los controles de seguridad. "Se está politizando demasiado. Estas personas trabajan duro, y que no les paguen es absurdo", expresó.

Mientras tanto, líderes sindicales de la TSA advirtieron que los tiempos de espera podrían empeorar si se mantiene el cierre del gobierno, al tiempo que denunciaron las dificultades económicas que enfrentan los empleados.

A medida que las aerolíneas intentan normalizar sus operaciones, persiste la incertidumbre para miles de viajeros que siguen enfrentando cancelaciones, retrasos y largas esperas en aeropuertos de todo el país.