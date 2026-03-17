Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana en NY inicia nueva etapa tras 37 años de liderazgo

En el marco del Mes de la Historia de la Mujer, el Dominican Women´s Development Center (DWDC) anunció una transición en su liderazgo, marcando el inicio de una nueva etapa tras 37 años de trayectoria en favor del empoderamiento de mujeres dominicanas e inmigrantes.

La organización sin fines de lucro, con sede en Washington Heights, dio la bienvenida a Marielys Divanne como su nueva directora ejecutiva, en lo que representa un relevo significativo para una institución que durante casi cuatro décadas ha sido referente para miles de familias en la ciudad de Nueva York.

Fundado en 1988 por un grupo de mujeres dominicanas que se reunían en una iglesia local con el propósito de enfrentar la desigualdad de género, el DWDC ha evolucionado hasta convertirse en la mayor organización independiente fundada por dominicanos en Estados Unidos. Actualmente, ofrece servicios a miles de personas cada año.

Programas y servicios del DWDC

Entre sus principales programas se incluyen apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica, educación en la primera infancia, clases de inglés como segundo idioma, servicios de salud física y mental, así como iniciativas dirigidas a jóvenes y programas de salud comunitaria, especialmente en el norte de Manhattan.

Rosita M. Romero, cofundadora y directora ejecutiva emérita de la entidad, expresó su respaldo a la nueva designación. "Marielys tiene todas mis bendiciones. Estoy convencida de que la junta directiva, el equipo administrativo y yo hicimos la mejor elección posible. Su experiencia y compromiso garantizarán el fortalecimiento y crecimiento de la organización", afirmó.

Divanne cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro, la formulación de políticas públicas y el trabajo comunitario. Nacida en la República Dominicana y primera graduada universitaria de su familia, ha liderado importantes iniciativas educativas y sociales en Nueva York.

Anteriormente, se desempeñó como directora ejecutiva de Educators for Excellence New York y como asesora principal del vicealcalde de Iniciativas Estratégicas de la ciudad. Además, es fundadora de Futuro Solutions, firma desde la cual asesora a fundaciones y sistemas escolares.

"Este rol es para mí un honor profundo y algo muy personal. DWDC ha sido un hogar de confianza para mujeres inmigrantes y sus familias. Mi compromiso es fortalecer lo que ya funciona, escuchar a la comunidad y ampliar oportunidades para quienes más lo necesitan", expresó Divanne.

Funcionarios electos también destacaron la importancia de esta transición. El congresista Adriano Espaillat valoró el liderazgo de la organización y expresó confianza en la nueva dirección, mientras que el asambleísta Manny De Los Santos y la concejal Carmen De La Rosa resaltaron el impacto histórico del DWDC en las comunidades inmigrantes del norte de Manhattan.

Iniciativas actuales del DWDC

Actualmente, la organización continúa desarrollando programas como "Nuevo Amanecer", enfocado en sobrevivientes de violencia de pareja; "Mamá Tingó Early Head Start", dirigido al desarrollo infantil temprano; clases de inglés para adultos; servicios de prevención del VIH; programas de salud materna e infantil; apoyo comunitario para enfermedades crónicas y "La Sala", un espacio seguro para jóvenes LGBTQ en situación vulnerable.

Con este nuevo liderazgo, el DWDC reafirma su misión de garantizar que mujeres inmigrantes y sus familias tengan acceso a seguridad, dignidad, educación y oportunidades en la ciudad de Nueva York.