Dominicana buscada en RD "por homicidio" fue apresada por el ICE en Nueva Jersey

Composición de fotos de los dominicanos arrestados por ICE en Nueva Jersey y Nueva York, Jennifer del Carmen Rosario Monción y un hombre dominicano no identificado por las autoridades del ICE. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informaron que dos ciudadanos dominicanos fueron detenidos con días de diferencia en Nueva York y Nueva Jersey por la presunta comisión de varios delitos, que incluyen homicidio y posesión de drogas.

Según la información publicada por el ICE en su cuenta de X, el pasado 9 de marzo fue arrestada por agentes en Newark Jennifer del Carmen Rosario Monción, quien es buscada en la República Dominicana por homicidio.

Indicaron que Rosario Monción permanecerá bajo custodia mientras se realizan los trámites de deportación para que enfrente la justicia en RD.

"Buscada en su país por homicidio, fue localizada y arrestada por agentes del ICE en Newark el 9 de marzo. Permanecerá bajo custodia en espera de los trámites de deportación para enfrentar la justicia en su país", posteó ICE.

El organismo no precisó mayores detalles sobre "el homicidio" que señala que la dominicana cometió en el país.

DOMINICAN HOMICIDE FUGITIVE NABBED IN NJ



Jennifer Del Carmen Rosario Moncion, a criminal illegal alien from the Dominican Republic wanted in her home country for homicide, was located and arrested by ICE Newark officers March 9.



She´ll remain in custody for removal... pic.twitter.com/XVtaZEy2dV — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) March 17, 2026

Acciones del ICE contra el tráfico de drogas

Por otro lado, un hombre dominicano fue arrestado en Nueva York por varios delitos relacionados con drogas.

El dominicano, quien no fue identificado por las autoridades, está siendo acusado a nivel federal, presuntamente, por conspiración para distribuir y poseer fentanilo con intención de distribuirlo.

"No toleraremos a los delincuentes que trafican veneno en nuestras comunidades", declaró el ICE.

ICE NYC arrested this criminal illegal alien from the DR convicted federally of conspiracy to distribute and to possess with intent to distribute fentanyl. We will not tolerate criminals who peddle poison in our communities. pic.twitter.com/qzxvJO8cEe — ERO New York City (@ERONewYork) March 16, 2026