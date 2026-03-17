Un hombre armado muere tras tiroteo en clínica de veteranos en Georgia

Vehículos de emergencia se ven frente a una clínica del Departamento de Asuntos de Veteranos en Jasper, Georgia, el martes 17 de marzo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre armado murió abatido por la policía y un empleado resultó herido tras un tiroteo registrado el martes en una clínica del Departamento de Asuntos de Veteranos en el estado de Georgia, según informaron las autoridades.

De acuerdo con reportes de la agencia AP, el incidente ocurrió en una clínica ubicada en la ciudad de Jasper, un pequeño pueblo al pie de las montañas Blue Ridge, donde agentes respondieron a una situación de tirador activo alrededor de la 1:30 de la tarde.

Según la policía, al llegar al lugar los oficiales se enfrentaron al atacante frente a la clínica y lo abatieron a tiros. Un empleado del Departamento de Asuntos de Veteranos fue trasladado en helicóptero a un hospital tras resultar herido, informó Peter Kasperowicz, portavoz de la institución, citado por AP.

Detalles del incidente

El jefe de policía de Jasper, Matt Dawkins, indicó que el sospechoso era residente local, aunque no se ofrecieron más detalles sobre su identidad o posibles motivos.

"No sabemos qué fue lo que lo provocó", dijo Dawkins.

Testigos relataron momentos de pánico durante el tiroteo. Jimmy Mooney, quien se encontraba en una tienda cercana, describió lo ocurrido.

"Oímos los disparos", dijo. "Éramos unas 17 personas dentro del Goodwill, haciendo la compra, y nos dijeron que nos metiéramos en la parte de atrás de la tienda. En ese momento vimos a los agentes corriendo cuesta abajo. Empezaron a oírse los disparos".

Investigación en curso

La agencia AP reportó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Investigación de Georgia se encargarán del caso junto a las autoridades locales. Hasta el momento, se desconoce si el atacante tenía antecedentes militares.

Tras el suceso, la clínica permanecerá cerrada durante el resto de la semana, mientras se reorganizan los servicios para los pacientes.

"El Departamento de Asuntos de Veteranos está reprogramando las citas según sea necesario y garantizando que los veteranos y el personal tengan acceso a servicios de asesoramiento y capellanía tras este trágico suceso", dijo Kasperowicz en un correo electrónico, según AP.

Asimismo, la Oficina del Inspector General del VA colaborará en la investigación.

La clínica ambulatoria de Jasper, inaugurada en 2020, ofrece atención primaria, servicios de laboratorio, telemedicina y salud mental a los veteranos de la zona, según destacó AP.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron una fuerte presencia policial en el área, con agentes equipados con chalecos tácticos desplegados en las inmediaciones del centro de salud tras el tiroteo.