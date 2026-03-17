Más de 1,100 vuelos cancelados en Estados Unidos por tormentas y falta de personal

Varias personas esperan en la terminal de salidas del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia, el lunes 16 de marzo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Las cancelaciones y retrasos de vuelos continuaron este martes en Estados Unidos, mientras las aerolíneas intentan recuperarse del impacto de fuertes tormentas, en medio de un cierre parcial del gobierno que también afecta los controles de seguridad.

De acuerdo con la agencia AP, más de 1,100 vuelos fueron cancelados y otros 7,300 registraron retrasos durante la jornada, según datos del portal FlightAware. Solo el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta reportó más de 230 cancelaciones y unos 770 retrasos.

Las interrupciones se producen tras un lunes caótico en el transporte aéreo, cuando un potente sistema de tormentas dejó intensas nevadas en el Medio Oeste y avanzó hacia la costa este, afectando importantes aeropuertos como los de Nueva York, Chicago y Atlanta, reseñó AP. En algunas zonas de Nueva York, las ráfagas de viento alcanzaron casi los 80 km/h.

Viajeros varados relataron las dificultades para reprogramar sus vuelos. Kelly Price, quien intentaba regresar a Colorado desde Florida, describió la situación.

"Para entonces, el único lugar donde podíamos dormir era en el suelo del aeropuerto. Así que estábamos todos cansados y frustrados", dijo, y añadió que el vuelo más próximo que ella y su familia pudieron reservar no salía hasta el martes por la tarde.

Según AP, el panorama se complica aún más por el cierre parcial del gobierno federal, que ha reducido el personal en los controles de seguridad aeroportuarios, generando largas filas en distintos aeropuertos del país.

El cierre, iniciado el 14 de febrero, afecta al Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), cuyos agentes han estado trabajando sin recibir salario completo.

Solo el lunes se registraron más de 4,800 cancelaciones y 12,800 retrasos en todo el país, de acuerdo con AP. Entre los aeropuertos más afectados estuvieron el O'Hare de Chicago, Hartsfield-Jackson en Atlanta y LaGuardia en Nueva York.

Reacciones de pasajeros y trabajadores ante la crisis

Además, la escasez de personal ha obligado a tomar medidas adicionales. En Filadelfia, algunos puntos de control de seguridad fueron cerrados temporalmente, y se recomendó a los pasajeros llegar con varias horas de antelación para evitar contratiempos.

El impacto del cierre del gobierno también ha generado preocupación entre los trabajadores. Más de 300 agentes de la TSA han renunciado desde que comenzó la paralización, según el Departamento de Seguridad Nacional, citó AP.

En medio de la crisis, pasajeros también expresaron su frustración. Mel Stewart, quien viajó desde Atlanta, criticó la situación.

"Creo que se está politizando demasiado, muchísimo", dijo Stewart sobre el cierre del gobierno. "Y estas personas están trabajando. Trabajan duro, y que los empleados de la TSA no cobren es absurdo".

Líderes sindicales advirtieron que la situación podría empeorar si continúa el cierre.

Muchos empleados de la TSA "están lidiando con avisos de desalojo, embargos de vehículos, refrigeradores vacíos y cuentas bancarias en descubierto", declaró Aaron Barker, líder local de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales.