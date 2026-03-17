Incendio en rascacielos sacude Nueva York horas antes del desfile de San Patricio

Columnas de humo negro se elevan desde un rascacielos en Midtown Manhattan, Nueva York, tras un incendio. ( FUENTE EXTERENA )

Un incendio de gran magnitud se registró la mañana de este martes en un rascacielos de Midtown Manhattan, en Nueva York, a pocas horas del inicio del desfile por el Día de San Patricio, informaron las autoridades.

El fuego comenzó poco antes de las 10:00 de la mañana en un edificio ubicado cerca de la calle 43 Este y la avenida Madison. Equipos de emergencia se desplazaron al lugar tras recibir la alerta.

Imágenes difundidas por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) mostraron densas columnas de humo negro saliendo desde la azotea del edificio, visibles desde varios puntos de la ciudad. Videos compartidos en redes sociales también captaron llamas en la parte superior de la estructura.

Retrasos

El sistema oficial de notificaciones de emergencia de la ciudad advirtió sobre retrasos en el tráfico, cierres de calles y afectaciones en el transporte público en la zona, en medio de los preparativos para el tradicional desfile.

El incendio fue controlado antes de las 11:00 de la mañana, hora prevista para el inicio de la actividad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas ni las causas del siniestro. Las investigaciones permanecen en curso.