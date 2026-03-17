Cuatro muertos, incluido un niño, tras voraz incendio en edificio de Queens, Nueva York

Al menos cuatro personas, entre ellas un niño de 3 años, murieron el lunes tras un incendio de rápida propagación que consumió un edificio residencial en el sector de Flushing, en Queens, informaron las autoridades.

El fuego, que alcanzó la categoría de cuatro alarmas, obligó a varios residentes a lanzarse por las ventanas para escapar del intenso calor y el humo.

"Lamentamos la pérdida de cuatro neoyorquinos tras este devastador incendio", expresó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, en un mensaje difundido en redes sociales, en el que también envió condolencias a las familias de las víctimas y a la comunidad afectada.

Los nombres de los fallecidos no han sido divulgados hasta el momento.

El jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Kevin Woods, explicó que al llegar al lugar encontraron fuego activo en los tres niveles del edificio. "Observamos a varias personas que saltaron desde los pisos superiores. También había una víctima atrapada en el segundo nivel, que fue rescatada por nuestros bomberos con una escalera portátil", detalló.

El incendio se originó alrededor de las 12:30 del mediodía en un inmueble de tres plantas, que albergaba un negocio en la planta baja y apartamentos en los niveles superiores. Las llamas se propagaron con rapidez, generando densas columnas de humo que dificultaron las labores de rescate y evacuación.

Reacciones oficiales y acciones posteriores

En total, unos 230 bomberos y miembros del personal de emergencias respondieron al siniestro, que se extendió por más de dos horas antes de ser controlado. Durante las labores, varios socorristas resultaron heridos, algunos tras quedar momentáneamente atrapados por el colapso de una escalera.

The FDNY is operating at a 4-alarm fire at 44-49 College Point Boulevard. pic.twitter.com/U62eL4cGQp — FDNY (@FDNY) March 16, 2026

Las autoridades confirmaron además que múltiples personas resultaron lesionadas, aunque no se precisó el número exacto ni la gravedad de las heridas.

El edificio sufrió daños considerables y sus residentes fueron desalojados.

El alcalde también agradeció la rápida respuesta de los equipos de emergencia. "Los bomberos y paramédicos actuaron en cuestión de minutos, arriesgando sus vidas para rescatar a los residentes y controlar el incendio. Les deseamos una pronta recuperación a los heridos", indicó.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.