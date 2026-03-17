Juliana Stratton gana primarias demócratas al Senado en Illinois

La vicegobernadora de Illinois, Juliana Stratton, ganó este martes las primarias demócratas. ( FUENTE EXTERNA )

La vicegobernadora de Illinois, Juliana Stratton, ganó este martes las primarias demócratas para el Senado de Estados Unidos, tras imponerse a varios rivales en una reñida contienda marcada por millonarias inversiones y tensiones internas en el partido.

De acuerdo con la agencia AP, Stratton superó a los representantes Raja Krishnamoorthi y Robin Kelly, avanzando a las elecciones generales de noviembre, donde se enfrentará al republicano Don Tracy, ex presidente del partido estatal.

La contienda se desató tras la jubilación del senador Dick Durbin, uno de los líderes más influyentes del Senado, lo que abrió una intensa lucha dentro del Partido Demócrata.

Según AP, la campaña estuvo marcada por una fuerte recaudación de fondos, el respaldo de figuras clave y el gasto de millones de dólares por parte de super PAC.

Apoyo clave del gobernador

El apoyo del gobernador JB Pritzker fue determinante. El mandatario, considerado un posible aspirante presidencial para 2028, no solo respaldó públicamente a Stratton, sino que también aportó 5 millones de dólares a un comité que impulsó su candidatura.

Durante la campaña, los candidatos debatieron temas como criptomonedas, inteligencia artificial, inmigración y el respaldo de Estados Unidos a Israel, en medio de divisiones entre los votantes, reseñó AP. Además, grupos como el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC) y otros PAC invirtieron grandes sumas en distintas contiendas.

En los debates, Stratton criticó a su rival Krishnamoorthi por su historial y financiamiento.

"Ese no es el ejemplo de alguien que va a plantarle cara a Donald Trump y luchar por todas nuestras comunidades", dijo Stratton durante un debate en enero. "Quiero abolir el ICE".

Por su parte, Krishnamoorthi respondió que había donado fondos cuestionados a organizaciones proinmigrantes y acusó a Stratton de atacarlo por falta de propuestas.

Mientras tanto, Kelly cuestionó la influencia del gobernador en la contienda, al considerar que un funcionario en ejercicio no debería intervenir.

Contexto electoral en Illinois

La primaria también estuvo marcada por una ola de jubilaciones en la Cámara de Representantes, lo que dejó varios escaños vacantes en el área de Chicago y generó nuevas disputas internas, según AP.

Entre los votantes, algunos destacaron el peso del financiamiento externo. Rochelle Brockenborough, de 64 años, explicó su decisión en las urnas.

"Quería asegurarme de que no hubiera dinero de AIPAC. Eso es importante para mí", dijo, y agregó que los impuestos de los estadounidenses no deberían usarse para apoyar a Israel.

En el lado republicano, Tracy se impuso a otros cinco aspirantes, en un estado donde el partido no ocupa un escaño en el Senado desde hace una década.

Las autoridades electorales esperaban una mayor participación tras las bajas cifras de 2024, aunque la jornada también registró incidentes, como quejas por solicitudes indebidas de identificación a votantes en un condado del sur del estado