EE. UU. actualiza boletín de visas de abril con nuevas fechas de elegibilidad

Estampa de una versión de visa de EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el Boletín de Visas correspondiente a abril, con actualizaciones en las fechas de elegibilidad para solicitudes de residencia por vínculos familiares y empleo.

De acuerdo con Telemundo, el boletín incluye dos cuadros clave: "Fechas de Acción Final" y "Fechas para enviar solicitud", que determinan cuándo los solicitantes pueden avanzar en sus procesos dependiendo de su categoría y país de origen.

En cuanto a las visas basadas en lazos familiares, el documento establece los límites anuales para cada categoría. La primera preferencia (F1), dirigida a hijos solteros de ciudadanos estadounidenses, dispone de 23,400 visas, mientras que la segunda preferencia (F2) —para cónyuges e hijos de residentes permanentes— cuenta con 114,200 visas, distribuidas entre subcategorías.

Asimismo, la tercera preferencia (F3), para hijos casados de ciudadanos estadounidenses, tiene asignadas 23,400 visas, y la cuarta (F4), destinada a hermanos de ciudadanos estadounidenses, dispone de 65,000.

Distribución de visas por preferencias familiares y laborales

Telemundo explicó que los solicitantes con una fecha de prioridad anterior a la indicada en el boletín podrán reunir y enviar su documentación al Centro Nacional de Visas una vez reciban la notificación correspondiente.

Además, cuando una categoría aparece como "actual" (C), significa que los solicitantes pueden presentar su solicitud sin importar su fecha de prioridad.

En el caso de las visas basadas en el empleo, el boletín también detalla la distribución de cupos. La primera y segunda preferencias —que incluyen trabajadores prioritarios y profesionales con títulos avanzados— reciben cada una el 28.6 % del total global, al igual que la tercera categoría, que abarca trabajadores calificados y otros empleados.

Por otro lado, la cuarta preferencia, correspondiente a ciertos inmigrantes especiales, cuenta con el 7.1 % del total, mientras que la quinta, relacionada con inversión y creación de empleo, también dispone del 7.1 %, con una parte reservada para proyectos en zonas rurales, de alto desempleo e infraestructura.

Según Telemundo, la actualización del boletín es clave para miles de solicitantes, ya que define cuándo pueden avanzar en sus procesos migratorios y presentar la documentación requerida ante las autoridades estadounidenses.