Dron sobrevuela prisión en Nueva York lanzado armas, teléfonos y objetos prohibidos

Un dron sobrevoló una prisión en el norte del estado de Nueva York durante la madrugada del sábado y dejó caer un paquete con objetos prohibidos, incluyendo cuchillos, un teléfono celular y otros artículos, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:00 a. m. en el Centro Correccional Marcy, donde el personal detectó el vuelo del dispositivo y logró recuperar rápidamente el paquete entre dos áreas de dormitorios. Las autoridades investigan quién estuvo detrás de la operación.

De acuerdo con el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria, el paquete contenía dos cuchillos de doble filo de unos 20 centímetros, más de 530 gramos de una sustancia vegetal verde no identificada, así como pañuelos, una maquinilla de afeitar, cargadores y accesorios. También incluía cinco hojas de papel impregnadas con sustancias químicas tóxicas.

Reacciones y medidas oficiales ante el uso de drones

El dron fue localizado posteriormente en las cercanías del recinto penitenciario, ubicado a unos 290 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueva York.

Las autoridades indicaron que el uso de drones para introducir contrabando en cárceles representa una amenaza creciente. El comisionado del sistema penitenciario, Daniel Martuscello, advirtió que se trata de un riesgo en evolución y reiteró la necesidad de impulsar legislación estatal para frenar estas prácticas.

Debido a que el paquete tenía cables visibles, fue necesaria la intervención de un equipo especializado en explosivos para descartar cualquier peligro inmediato.