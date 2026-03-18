La FAA anuncia nuevas medidas de seguridad tras colisión aérea en Washington D.C.

ARCHIVO – La torre de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington al atardecer, el sábado 1 de febrero de 2025, en Arlington, Virginia. ( FUENTE EXTERNA )

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció nuevas medidas de seguridad que obligan a los controladores a utilizar radar para mantener la separación entre helicópteros y aviones, tras la colisión aérea mortal ocurrida cerca de Washington D.C. el año pasado.

Acciones de la FAA tras la colisión aérea en Washington

Según reportó la agencia AP, las nuevas directrices buscan sustituir el método tradicional basado en la observación visual, luego de que varios incidentes evidenciaran fallas en ese sistema en aeropuertos con alto tráfico.

La FAA indicó que, a partir de ahora, los controladores deberán emplear el radar para garantizar distancias seguras, tanto laterales como verticales, entre aeronaves. La medida aplicará en más de 150 aeropuertos del país, ampliando una norma que ya estaba vigente en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

"Hoy estamos mitigando proactivamente los riesgos antes de que afecten a los viajeros", declaró el administrador de la FAA, Bryan Bedford, en un comunicado.

"Tras la colisión en el aire cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), analizamos operaciones similares en todo el espacio aéreo nacional. Identificamos una dependencia excesiva de las operaciones de ´ver y evitar´ por parte de los pilotos, lo que contribuye a incidentes de seguridad que involucran helicópteros y aviones".

Incidentes recientes que motivaron las nuevas medidas

De acuerdo con AP, la decisión también responde a incidentes recientes que estuvieron a punto de terminar en tragedia, como el ocurrido el 27 de febrero en San Antonio, Texas, cuando un helicóptero policial tuvo que desviarse para evitar un vuelo de American Airlines.

Otro caso similar se registró el 2 de marzo en California, cuando un helicóptero se apartó de una avioneta en el Aeropuerto Hollywood Burbank.

La agencia AP recordó que estas medidas surgen tras el accidente de enero de 2025, cuando un avión de American Airlines y un helicóptero Black Hawk del Ejército colisionaron, dejando 67 muertos, el peor desastre aéreo en Estados Unidos desde 2001.

Las investigaciones apuntan a que, entre otros factores, los controladores confiaron en exceso en que los pilotos mantuvieran la separación visual. La noche del accidente, el controlador autorizó en dos ocasiones al helicóptero a realizar esa maniobra.

Sin embargo, los investigadores consideran que es probable que los pilotos del Black Hawk nunca lograran ver el avión comercial mientras este maniobraba para aterrizar en una pista secundaria.

Entre las víctimas se encontraban jóvenes patinadores artísticos, así como sus padres y entrenadores, quienes regresaban de un campamento de desarrollo en Wichita, Kansas, tras la celebración de los Campeonatos de Patinaje Artístico de Estados Unidos.