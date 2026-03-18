Feria inmobiliaria de Banreservas ofrece tasas desde 9.50 % a dominicanos en el exterior
Durante la feria, más de 30 desarrolladores e inmobiliarias presentan 6,000 propiedades, brindando a los dominicanos en el exterior la oportunidad de adquirir un hogar en su país de origen
El Banco de Reservas de la República Dominicana inauguró este miércoles su tercera Feria Inmobiliaria en Nueva York y Lawrence, con tasas de interés desde 9.50 %, dirigidas a facilitar a la diáspora dominicana en Estados Unidos la compra de viviendas en su país de origen.
La oferta incluye una tasa fija a seis meses, así como otras opciones de financiamiento desde 10.50 % a un año y 11.50% a dos años. Además, los interesados podrán acceder a préstamos de hasta el 90 % del valor del inmueble, con plazos de hasta 20 años, según explicó la entidad en una rueda de prensa.
Indicaron que las condiciones ofrecidas en la feria buscan ampliar el acceso a viviendas para los dominicanos residentes en el exterior.
"La iniciativa permite convertir en una posibilidad real la adquisición de un hogar en la República Dominicana, al tiempo que fortalece el vínculo de la diáspora con su país", dijo la vicepresidenta ejecutiva senior administrativa, Alieska Díaz .
Detalles de la feria inmobiliaria
La feria se celebra en Nueva York, en el Radio Hotel de Washington Heights, del 18 al 20 de marzo, y continuará en Lawrence, Massachusetts, los días 21 y 22 de marzo, en el Parthum School Complex. En ambas sedes, el horario es de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.
- Durante el evento, más de 30 desarrolladores e inmobiliarias ofertan unas 6,000 propiedades ubicadas en distintas regiones del país, lo que amplía las opciones de inversión para los asistentes.
Impacto de Banreservas en la diáspora
Banreservas también informó que sus oficinas de representación en Nueva York, Miami y Madrid han atendido a más de 50,000 clientes, con más de 40,000 cuentas de ahorro abiertas. Estas dependencias manejan depósitos superiores a RD$16,000 millones y una cartera de créditos que supera los RD$3,500 millones, además de haber canalizado cerca de 100,000 remesas, de las cuales el 93 % se destina a financiamientos directos.