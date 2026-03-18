Feria inmobiliaria de Banreservas ofrece tasas desde 9.50 % a dominicanos en el exterior

Oficina administrativa del Banco de Reservas en Nueva York, ubicado en el Radio Hotel, donde se celebra la feria inmobiliaria 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Reservas de la República Dominicana inauguró este miércoles su tercera Feria Inmobiliaria en Nueva York y Lawrence, con tasas de interés desde 9.50 %, dirigidas a facilitar a la diáspora dominicana en Estados Unidos la compra de viviendas en su país de origen.

La oferta incluye una tasa fija a seis meses, así como otras opciones de financiamiento desde 10.50 % a un año y 11.50% a dos años. Además, los interesados podrán acceder a préstamos de hasta el 90 % del valor del inmueble, con plazos de hasta 20 años, según explicó la entidad en una rueda de prensa.

Indicaron que las condiciones ofrecidas en la feria buscan ampliar el acceso a viviendas para los dominicanos residentes en el exterior.

"La iniciativa permite convertir en una posibilidad real la adquisición de un hogar en la República Dominicana, al tiempo que fortalece el vínculo de la diáspora con su país", dijo la vicepresidenta ejecutiva senior administrativa, Alieska Díaz .

Detalles de la feria inmobiliaria

La feria se celebra en Nueva York, en el Radio Hotel de Washington Heights, del 18 al 20 de marzo, y continuará en Lawrence, Massachusetts, los días 21 y 22 de marzo, en el Parthum School Complex. En ambas sedes, el horario es de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Durante el evento, más de 30 desarrolladores e inmobiliarias ofertan unas 6,000 propiedades ubicadas en distintas regiones del país, lo que amplía las opciones de inversión para los asistentes.

Impacto de Banreservas en la diáspora

Banreservas también informó que sus oficinas de representación en Nueva York, Miami y Madrid han atendido a más de 50,000 clientes, con más de 40,000 cuentas de ahorro abiertas. Estas dependencias manejan depósitos superiores a RD$16,000 millones y una cartera de créditos que supera los RD$3,500 millones, además de haber canalizado cerca de 100,000 remesas, de las cuales el 93 % se destina a financiamientos directos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/whatsapp-image-2026-03-18-at-24715-pm-d86ff0d5.jpeg El presiente ejecutivo de Banreservas, el doctor Leonardo Aguilera, revela la tasa de interés en la Tercera Feria Inmobiliaria Banreservas, junto a miembros del Consejo de Directores; el cónsul General en la ciudad de Nueva York, Jesús Vásquez; y otros ejecutivos de Banreservas. (FUENTE EXTERNA)