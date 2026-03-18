Mullin defiende su nominación al DHS ante el Senado en medio de cuestionamientos por su temperamento

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/markwayne-mullin-en-audiencia-de-confirmacion-como-secretario-de-segur-892c9fe0.jpg Markwayne Mullin. (FUENTE EXTERNA)

El senador republicano Markwayne Mullin defendió este miércoles su nominación como secretario de Seguridad Nacional, asegurando que será una figura estable para una agencia marcada por la controversia, aunque enfrentó fuertes cuestionamientos sobre su carácter y posturas migratorias.

Durante su audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, Mullin sostuvo que, de ser confirmado, garantizará la protección de todos los estadounidenses, en medio de dudas de legisladores demócratas sobre su capacidad para liderar el departamento, reportó la agencia AP.

"Puedo tener opiniones diferentes a las de todos los presentes, pero como secretario de Seguridad Nacional, protegeré a todos", dijo Mullin. "Mi objetivo en seis meses es que no seamos noticia principal todos los días".

Según AP, el nominado dejó claro que seguiría las prioridades migratorias de línea dura impulsadas por el presidente Donald Trump, en momentos en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es clave para ejecutar la política de deportaciones masivas.

Cuestionamientos sobre su carácter y posturas migratorias

En la audiencia, Mullin adoptó un tono más conciliador en algunos temas y se retractó de comentarios previos, como cuando calificó de "desequilibrado" a un hombre abatido por agentes federales en Minneapolis.

"No debería haber dicho eso, y como secretario, no lo habría hecho", afirmó.

No obstante, su estilo combativo quedó en evidencia durante un tenso intercambio con el presidente del comité, el senador republicano Rand Paul, quien cuestionó su idoneidad para el cargo, destacó AP.

"Me pregunto si alguien que aplaude la violencia contra sus oponentes políticos es la persona adecuada para dirigir una agencia que ha tenido dificultades para aceptar límites al uso apropiado de la fuerza", dijo Paul.

Mullin rechazó las acusaciones y respondió directamente: "Que usted diga que soy un mentiroso, señor, no es cierto".

Financiación y reestructuración del DHS

AP señala que la audiencia también abordó temas clave como la financiación del DHS, paralizada en medio de un enfrentamiento político, y el uso de órdenes judiciales en operativos migratorios. Mullin aseguró que los agentes utilizarían órdenes judiciales para ingresar a viviendas, salvo en circunstancias excepcionales.

"Tenemos que conseguir financiación para el Departamento de Seguridad Nacional", dijo Mullin a los senadores. "Tenemos que darnos cuenta de que estamos poniendo en riesgo nuestra patria y la tranquilidad del pueblo estadounidense".

Asimismo, indicó que buscaría "reestructurar" la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), descartando su eliminación, como ha sugerido Trump en el pasado.

La agencia AP resalta que Mullin, exluchador de artes marciales mixtas y empresario, es considerado un aliado cercano del mandatario y, de ser confirmado, jugaría un papel central en la implementación de su agenda de seguridad e inmigración.

La nominación ocurre tras la destitución de la anterior secretaria, Kristi Noem, en medio de crecientes críticas a su gestión y denuncias sobre operativos migratorios en varias ciudades del país.