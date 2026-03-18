Nominado de Trump para Seguridad Nacional comparece ante el Senado en medio de debate migratorio

El senador Markwayne Mullin comparece este martes ante el Senado en su audiencia de confirmación como secretario de Seguridad Nacional, tras ser nominado por el presidente Donald Trump.

Audiencia de confirmación de Markwayne Mullin

Durante la sesión, a Mullin se le ha cuestionado sobre su visión para liderar el Departamento de Seguridad Nacional, una agencia clave en la implementación de las políticas migratorias del gobierno, incluida la estrategia de deportaciones a gran escala.

De recibir el aval del Senado, sustituirá a Kristi Noem, quien fue destituida a inicios de este mes en medio de crecientes críticas por su manejo al frente de la institución.

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