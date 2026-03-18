Militar dominicano extraditado a PR habría usado criptomonedas para lavar dinero del narcotráfico

Dos dominicanos extraditados a Puerto Rico, incluído un excapitán de la Fuerza Aérea que trabajaba como coordinador militar de la Dirección General de Migración en el Aeropuerto Internacional de La Romana, enfrentan cargos por narcotráfico y lavado de dinero en un esquema que supuestamente utilizaba la conversión de efectivo a criptomonedas para ocultar fondos ilícitos, según informaron autoridades federales el martes.

Según la Fiscalía federal, la operación consistía en recibir ganancias del narcotráfico en efectivo, transformarlas en activos digitales y luego transferirlas, con el objetivo de dificultar el rastreo del origen del dinero. El esquema habría afectado transacciones vinculadas al comercio en Estados Unidos.

Los extraditados son Pedro J. Espinal Arthur, excapitán de la Fuerza Aérea y Luis Febles Peralta. Ambos fueron arrestados en República Dominicana el 13 de enero y trasladados a Puerto Rico el 11 de marzo para enfrentar procesos judiciales por separado.

De acuerdo con documentos judiciales, Espinal Arthur presuntamente participó entre 2021 y 2022 en transacciones financieras diseñadas para encubrir dinero del narcotráfico, incluyendo su conversión a criptomonedas.

En un caso paralelo, Febles Peralta y Germán E. Arredondo Peralta —detenido en Puerto Rico— enfrentan cargos por conspiración para lavado de dinero bajo un esquema similar, desarrollado en 2022, según datos publicados por el periódico El Nuevo Día de PR.

Las autoridades también señalan que los implicados manejaron más de 2.7 millones de dólares, monto que ahora está sujeto a decomiso. Además, Febles Peralta enfrenta cargos adicionales por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

De ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua por narcotráfico y hasta 20 años de prisión por lavado de dinero. La investigación estuvo a cargo del FBI, con apoyo de autoridades federales para lograr las extradiciones.

La extradición

El pasado 28 de enero, e l presidente Luis Abinader dispuso la entrega en extradición del dominicano Pedro José Espinal Arthur, requerido por las autoridades de Estados Unidos por la presunta comisión de varios delitos.

La medida se efectuó mediante el decreto número 48-26.

Espinal Arthur fue extraditado en relación con los cargos imputados en la Acusación Criminal número 24-025 (PAD), presentada el 31 de enero de 2024 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.