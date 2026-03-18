JCE anuncia cierre de más oficinas en el exterior por capacitación de personal

Presentación del modelo de la nueva cédula de identidad y electoral que comenzará a emitirse a partir del 12 de abril de 2026. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

La Junta Central Electoral anunció este miércoles que más oficinas en el exterior estarán cerradas durante varios días de esta semana y la próxima para capacitar al personal en el marco del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral.

La institución informó que la oficina de Chile está cerrada desde el pasado martes hasta mañana jueves 19 de marzo. Por su parte, las oficinas ubicadas en California, Orlando y Tampa, en Estados Unidos, se encuentran cerradas desde este miércoles hasta el viernes 20 de marzo.

Así como la oficina ubicada en México se encontrará cerrada el próximo viernes 25 de marzo.

El organismo informó que el proceso de cedulación para los dominicanos en el exterior comenzará en el mes de mayo.

Proceso de cedulación en el país

A partir del 12 de abril de 2026 se iniciará el proceso de cambio de la cédula de identidad y electoral para todos los dominicanos, una renovación que incorporará nuevos avances, entre ellos la identidad digital.

El nuevo documento tiene como objetivo modernizar la identificación ciudadana y facilitar el acceso seguro a servicios públicos y privados, tanto de manera presencial como digital.

Según explicó la Junta Central Electoral (JCE), la identidad digital permitirá verificar la identidad de forma segura en plataformas digitales, acceder a servicios en línea y realizar trámites y transacciones electrónicas, reduciendo la necesidad de presentar documentos físicos.