Suspenden a agente de la policía de Nueva York tras disparar a un hombre mientras estaba fuera de servicio

Logo del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, por las siglas de su nombre en inglés. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Policía de Nueva York informó que un agente asignado a la seguridad de la residencia del alcalde y del Ayuntamiento fue suspendido luego de presuntamente disparar contra un hombre mientras se encontraba fuera de servicio.

Según las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche del lunes en El Bronx, tras una interacción entre el agente y varios hombres relacionada con un vehículo robado. El policía, cuya identidad no ha sido revelada, no ha sido arrestado ni enfrenta cargos hasta el momento.

Acciones oficiales y estado del agente

La víctima, un hombre de 30 años, recibió un disparo en la cabeza y permanece hospitalizada en estado crítico. Su nombre no ha sido divulgado.

Un portavoz del Departamento de Policía indicó que el caso está siendo investigado por la División de Investigación de Uso de la Fuerza, y confirmó que el agente fue suspendido sin goce de sueldo.

Por su parte, la oficina del alcalde remitió las consultas al departamento policial. La residencia oficial del alcalde de la ciudad, conocida como Gracie Mansion, forma parte del área donde el agente prestaba servicio.





Ada Gómez, gerente de un bar ubicado frente al lugar del tiroteo, señaló que una de las ventanas del establecimiento resultó agrietada por el impacto, aunque no se reportaron heridos en el interior, según reportó la agencia AP.

"Imaginen si alguien hubiera estado sentado en esa ventana en ese momento", expresó.