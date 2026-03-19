Ashley Morales, la ingeniera dominicana apasionada por terremotos y gestión de riesgos de desastres

La ingeniera civil dominicana Ashley Morales Cartagena afirmó que la educación, la disciplina y el trabajo con propósito han sido fundamentales en su trayectoria, que la llevó a convertirse en vicepresidenta del Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica de Estados Unidos (EERI, por sus siglas en inglés).

Morales, de 37 años, explicó que su interés por los terremotos surgió desde temprana edad, influenciada por la historia del terremoto de 1946 en la República Dominicana, que generó un tsunami. Señaló que su madre es oriunda de Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez, una de las zonas más afectadas por ese evento, cuyo epicentro se registró en Matancitas, lo que la motivó a especializarse en ingeniería sísmica.

La profesional narró a Diario Libre que durante sus años como estudiante universitaria se apasionó por la geología y comenzó a investigar cómo ocurrían los sismos y cómo funcionaban las placas tectónicas.

“Me enamoré de las rocas, de los terremotos. Ya tenía una pasión por la historia del terremoto del 46, pero ahí comencé a estudiar toda esa parte de la física detrás de la ocurrencia de terremotos, de las placas tectónicas, todo eso”, explicó Morales Cartagena.

Durante varios años, Morales trabajó como ingeniera civil en el país, sin dejar de lado su interés por la gestión de riesgos de desastres asociados a terremotos, lo que la llevó a investigar oportunidades académicas en el área de la geología.

“Pero me di cuenta que mi pasión, más que la construcción personal, estaba relacionada a esto de la gestión del riesgo de desastres, de los terremotos y de cómo vincular esa geología y esa roca tan linda, y esos eventos tan temidos como los terremotos, a prácticas que llevan a proteger comunidades”, contó.

En ese contexto, en 2011 decidió aplicar a una beca Fulbright de la Embajada de los Estados Unidos, con la que logró acceder a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde se especializó en geotecnia orientada a terremotos y adquirió conocimientos en sismología y sistemas de información geográfica aplicados a la respuesta del suelo.

Afirmó que, debido a su especialización, muchos la motivaban a quedarse a trabajar en Estados Unidos, pero la posibilidad de aplicar lo aprendido en la República Dominicana pesó más en su decisión de regresar.

“Yo quería volver a mi país. Yo quería volver a buscar cómo servir, cómo yo pude conectar esa ciencia con salvar vidas, que era en el fondo lo que a mí me movía”, señaló.

Entrada al EERI

Ashley Morales Cartagena llegó al Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica de Estados Unidos, luego de que en su último cuatrimestre en la Universidad de Illinois un profesor la motivara a registrarse en la institución.

La dominicana fue miembro del consejo del EERI y este año fue seleccionada por la junta directiva de manera unánime para ser la vicepresidenta del instituto.

Morales también destacó que su rol en EERI es estratégico, participando en la toma de decisiones dentro de la junta directiva, lo que le permite representar a la República Dominicana y a América Latina en temas relacionados con la ingeniería sísmica.

“Es un honor y una responsabilidad y es un compromiso el llevar el nombre de este país en alto, de mujeres latinas, porque soy también una de las primeras en alcanzar esta posición”, indicó.

En ese sentido, aseguró que su participación ha contribuido a aumentar la presencia de dominicanos en la organización y a facilitar oportunidades académicas y profesionales para estudiantes de la región.

Preparación sísmica en el país

Al ser consultada sobre el nivel de preparación de la República Dominicana ante un eventual terremoto, Morales advirtió que aún existen importantes retos.

“Ningún país está al 100 % preparado para enfrentar los efectos de un terremoto”, afirmó, al tiempo que explicó que, aunque se han dado avances en los últimos años, todavía falta fortalecer infraestructuras, invertir en investigación y educar a la población.

La experta subrayó que el país cuenta con varias fallas geológicas activas, lo que implica la posibilidad de eventos de gran magnitud, por lo que insistió en la necesidad de planes a largo plazo.

“Nos falta mucho en distintos niveles... no falta educar más nuestros niños desde las escuelas hasta niveles mayores de cómo prepararse y qué hacer ante un terremoto”, sostuvo.

Mensaje a la juventud

Finalmente, Morales envió un mensaje a los jóvenes dominicanos y de la diáspora, a quienes exhortó a apostar por la educación y a perseguir sus metas con determinación.

“La educación es eso que nadie les puede quitar”, expresó.

Asimismo, recomendó aprender idiomas, involucrarse en programas de liderazgo y participar en iniciativas de voluntariado como vías para abrir oportunidades.

“Trabajen con pasión, sueñen grande, no tengan miedo... quien se cansa pierde y hay que dar lo mejor sin esperar nada a cambio”, concluyó.