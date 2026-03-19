EE. UU. obtiene su puntuación más baja en el índice de libertad

Freedom House, la ONG que realiza el índice de libertad, señaló un uso agresivo de la autoridad ejecutiva del presidente Donald Trump en el país. ( ARCHIVO/EFE )

El grado de libertad en Estados Unidos alcanzó su nivel más bajo jamás registrado, informó el jueves la ONG Freedom House, que señaló un uso agresivo de la autoridad ejecutiva del presidente Donald Trump en el país.

Esta organización, con sede en Washington, señaló que la libertad se deterioró en todo el mundo en 2025 por vigésimo año consecutivo, lo que calificó como un "hito sombrío".

Estados Unidos conserva su calificación de país "libre", pero su nota cayó a 81 puntos sobre 100, su puntuación más baja desde la publicación de este índice en 2002.

Esta puntuación sitúa a Estados Unidos al mismo nivel que Sudáfrica y por debajo de varios países europeos, así como de Corea del Sur y Panamá.

Observaciones de la ONG

Freedom House indicó que el deterioro en Estados Unidos se debe a "la disfunción legislativa y el predominio del poder ejecutivo, el creciente aumento de la presión sobre la capacidad de las personas para expresarse libremente, y los esfuerzos de la nueva administración por socavar las salvaguardias anticorrupción".

Desde su regreso al poder hace más de un año, Trump ha ordenado el cierre de agencias gubernamentales enteras y desplegado por todo el país agentes migratorios armados y enmascarados.

Estados Unidos retrocedió tres puntos, una caída que solo experimentó Bulgaria, otro país en la categoría "libre", donde las elecciones de 2024 se vieron empañadas por denuncias de fraude.

Solo el 21 % de la población mundial vive en países calificados como "libres", y gran parte del retroceso en África obedece a golpes militares, violencia contra los manifestantes y el debilitamiento de las garantías constitucionales, según Freedom House.

En las últimas dos décadas en todo el mundo, "muchos más han caído en la categoría de 'no libres' que los que se han democratizado o ascendido a la categoría de libres", dijo Cathryn Grothe, analista de investigación en Freedom House y coautora del informe.

En una nota positiva, tres países pasaron de "parcialmente libres" a "libres". Entre ellos Bolivia y Malawi, que celebraron elecciones competitivas, y Fiyi, que reforzó el estado de derecho.

El único país que obtuvo una puntuación perfecta de 100 fue Finlandia, mientras que Sudán del Sur recibió una calificación de 0.