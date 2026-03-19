FBI investiga paquete con "posibles materiales energéticos" hallado en base aérea de Florida

Un avión de combate F-35 Joint Strike Fighter (Lightning II) de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la Base Aérea MacDill. Este F-35 está asignado al 33.er Ala de Caza de la Base Aérea Eglin. ( SHUTTERSTOCK )

El FBI informó este jueves que un paquete sospechoso encontrado frente a una entrada de la Base de la Fuerza Aérea MacDill contenía "posibles materiales energéticos", mientras continúan las investigaciones para determinar su composición exacta.

De acuerdo con la agencia federal, el hallazgo se produjo a inicios de semana cerca del Centro de Visitantes de la base. El análisis del contenido aún no ha concluido y las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre la naturaleza del material.

Los llamados materiales energéticos son sustancias capaces de almacenar grandes cantidades de energía química, lo que puede incluir explosivos, combustibles o propelentes.

El miércoles por la mañana, la base activó una orden de confinamiento tras recibir una amenaza, como medida preventiva para garantizar la seguridad del personal y las instalaciones. La restricción fue levantada aproximadamente dos horas después, aunque la base permanece en estado de alerta máxima.

En un comunicado, autoridades de MacDill señalaron que todas las amenazas son tratadas con seriedad y que se están aplicando los protocolos de seguridad correspondientes, sin divulgar detalles específicos por razones operativas, según reportó la agencia AP.

Medidas de seguridad y contexto operativo en la base

Desde el martes, la base opera bajo el nivel de protección "FPCON Charlie", el segundo más alto dentro del sistema de seguridad militar de Estados Unidos, lo que permite implementar medidas reforzadas de forma proactiva.

El aviso interno instruye al personal a mantenerse vigilante, seguir las indicaciones de seguridad y reportar cualquier actividad sospechosa.

En la instalación también tiene su sede el Comando Central de los Estados Unidos, responsable de las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, Asia Central y partes del sur de Asia.

MacDill es una de varias bases que se mantienen en alerta elevada en medio del contexto internacional, incluido el conflicto en Irán. La semana pasada, además, seis tripulantes de un avión cisterna KC-135 murieron en un accidente mientras apoyaban operaciones en la región, tres de ellos asignados al 6.º Ala de Reabastecimiento Aéreo con base en MacDill.