Filas en aeropuertos de EE. UU. se alargan en medio de crisis en la TSA

Varias personas esperan en la terminal de salidas del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia, el lunes 16 de marzo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Las largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos en Estados Unidos están generando incertidumbre entre los viajeros en plena temporada de primavera, en medio de la falta de pago a agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), según reportó la Associated Press.

Las escenas de filas que se extienden fuera de las terminales añaden una nueva capa de estrés para quienes se desplazan por el país. En algunos aeropuertos, los tiempos de espera han superado la hora, e incluso pasajeros han reportado esperas de hasta dos horas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

También, según la agencia, en aeropuertos como los de Nueva Orleans y Austin se ha recomendado a los viajeros llegar hasta tres horas antes de sus vuelos, mientras que en otras terminales los tiempos se mantienen dentro de lo habitual, generando un panorama impredecible.

Causas de las largas filas en aeropuertos

AP explica que esta situación responde a una combinación de factores, entre ellos el cierre parcial del gobierno —que ha sobrecargado al personal de la TSA— y la alta demanda de viajes por las vacaciones de primavera, lo que provoca retrasos irregulares incluso dentro de un mismo aeropuerto.

Ante este escenario, expertos citados por AP recomiendan verificar constantemente los tiempos de espera antes de viajar. Sin embargo, advierten que herramientas como la aplicación MyTSA o sitios web de terceros pueden no reflejar datos precisos durante el cierre.

"Por suerte, los principales aeropuertos suelen indicar los horarios de los controles de seguridad, terminal por terminal. No se me ocurre ninguno importante que no lo haga", dijo Eric Rosen, director de contenido de viajes de The Points Guy.

Recomendaciones para los viajeros

Según Rosen, la forma más confiable de obtener información actualizada es consultar directamente las páginas web y redes sociales de los aeropuertos, donde se publican avisos en tiempo real, aunque advirtió que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

AP también señala que los expertos recomiendan revisar el estado del aeropuerto con antelación y de forma frecuente, ya que esperar hasta pocas horas antes del vuelo puede dejar poco margen de maniobra ante posibles retrasos.

El cierre gubernamental, iniciado el 14 de febrero, afecta al Departamento de Seguridad Nacional, que incluye la TSA, dejando a unos 50,000 agentes trabajando sin recibir salario. Según la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, las ausencias han ido en aumento debido a la presión económica sobre los trabajadores.

"Es muy difícil predecir dónde van a surgir estos cuellos de botella", dijo Rosen. "Un aeropuerto podría tener al 30% de sus agentes de la TSA ausentes un día y al 10% al día siguiente. Simplemente no hay forma de saberlo con antelación".

Frente a este panorama, especialistas recomiendan a los viajeros tener planes alternativos. Tyler Hosford, director de seguridad de International SOS, sugirió optar por vuelos temprano en el día para contar con más opciones ante cualquier contratiempo.

"Siempre digo que, incluso en las mejores circunstancias, hay que tener un Plan B", dijo Hosford. "Pero creo que hemos llegado a un punto en el que hay que empezar a tener un Plan C, D e incluso E".

Asimismo, AP indica que, si los pasajeros se encuentran con largas filas, pueden consultar al personal del aeropuerto sobre alternativas para agilizar el proceso o comunicarse con la aerolínea para gestionar cambios en su itinerario.

"Habla siempre con la gente. Preguntar nunca está de más", dijo Hosford. "Lo peor que te pueden decir es: ´No, no podemos ayudarte´".

"Nunca te estanques. Debes avanzar y buscar tus opciones", añadió. "Puede resultar agotador, pero la alternativa es que te quedes atascado y pierdas tu vuelo