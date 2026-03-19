El precio de la gasolina se dispara en Nueva York por crisis global de petróleo

El precio de la gasolina en Nueva York continúa en aumento, impulsado por las tensiones en el suministro global de petróleo, lo que golpea directamente el bolsillo de los conductores.

De acuerdo con el Diario NY, en zonas como el Upper West Side, los conductores están pagando hasta 5.39 dólares por galón.

"$5.39 aquí, es una locura", dijo Kyle Richardson, residente de Harlem. Para muchos, no hay forma de evitarlo.

"Definitivamente somos sobrevivientes aquí, y estamos aprendiendo a sobrevivir aún más ahora", dijo Trini, residente de Brooklyn.

Aumento constante en los precios de gasolina

En toda la ciudad, los precios han ido subiendo de forma constante. La gasolina ahora promedia 3.74 dólares, más de 70 centavos por encima de los 2.98 de hace apenas un mes. Hace un año, el promedio era de 3.09.

El conflicto en curso que involucra a Irán está interrumpiendo las rutas globales de suministro de petróleo, incluido el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del crudo mundial.

"En este momento, tenemos problemas reales de suministro, al menos a nivel global, con el estrecho de Ormuz bloqueado, por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo crudo del mundo", dijo Robert Sinclair Jr., gerente senior de asuntos públicos de AAA Northeast.

Respuesta de la Casa Blanca ante la crisis

En respuesta, la Casa Blanca decidió suspender temporalmente la Ley Jones para intentar aliviar el aumento de los costos del combustible, aunque expertos dudan de su impacto.

"El problema no es llevar el combustible desde donde se produce hasta donde se necesita. El problema es el componente clave de ese combustible, principalmente el petróleo crudo, que es una mercancía que se comercia globalmente", dijo Sinclair.

Aunque los precios siguen en ascenso, aún no alcanzan niveles récord. En 2022, superaron los 5 dólares por galón debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, esta vez el panorama podría ser más complejo.

"Esta situación será mucho más difícil de recuperar", afirmó Sinclair.

Eso significa que el alivio podría tardar en llegar. "Trato de no fijarme demasiado. Tengo que conducir por trabajo, así que realmente no tengo muchas opciones, voy a tener que pagarlo de todos modos", dijo Turner Smith, residente de Washington Heights.

Incluso si el conflicto terminara pronto, los expertos advierten que podrían pasar meses antes de que los precios bajen, debido a los daños en la infraestructura energética global.