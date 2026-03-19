Hombre lanzado por un indigente a las vías del tren en el Alto Manhattan sobrevivió de milagro

La entrada de la estación Dyckman Street A frente a Fort Tryon Park en Inwood, Manhattan, Nueva York, EE. UU. ( SHUTTERSTOCK )

Un hombre hispano sobrevivió de manera milagrosa luego de ser empujado a las vías del Metro de Nueva York por un indigente en una estación del Alto Manhattan.

La víctima, identificada como Manuel Hernández, de 35 años, relató que el agresor le pidió dinero y, al negarse, lo lanzó hacia los rieles. "Me estaba pidiendo dinero. Cuando me negué a dárselo, me empujó", contó.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:40 de la tarde del sábado 14 de marzo en la estación Dyckman Street Station, en el sector de Inwood, donde Hernández esperaba su tren.

Tras la caída, sufrió una fractura en la muñeca izquierda y golpes en el rostro, pero logró reincorporarse y trepar nuevamente al andén antes de que llegara un tren de la línea A en dirección al centro de la ciudad.

"El tren estaba a unos minutos de distancia, así que tuve el tiempo justo para volver a subir", explicó.

Acciones de la Policía y estado de la víctima

Paramédicos lo trasladaron al NewYork-Presbyterian Columbia Hospital, donde fue atendido y se encuentra en condición estable.

Inicialmente, la Policía de Nueva York indicó que Hernández habría intervenido para defender a una mujer acosada por el sospechoso, pero el propio afectado aclaró que solo lo vio conversando con una mujer antes del incidente.

Las autoridades difundieron un video del presunto agresor y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificarlo y dar con su paradero. Hasta el momento no se han realizado arrestos.

"Ahora mismo tengo miedo de tomar el metro. Quizás, si la policía lo atrapa, sentiré menos miedo", expresó Hernández.

La policía pidió a cualquier persona con información comunicarse de forma confidencial a las líneas de Crime Stoppers.