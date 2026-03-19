Niegan asilo a familia de niño detenido en operativo migratorio en Minneapolis

Liam Conejo Ramos y su padre, que fueron liberados del centro de inmigración en Texas donde estaban detenidos desde el pasado 22 de enero por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Mineápolis. ( FUENTE EXTERNA )

La solicitud de asilo de la familia del niño Liam Conejo Ramos, de cinco años, fue denegada por un juez de inmigración, según informó su abogado, en un caso que generó atención nacional tras su detención durante operativos migratorios en Minneapolis. La información fue difundida por la agencia AP.

De acuerdo con la defensa, el juez ordenó la deportación de la familia a Ecuador, decisión que ya fue apelada por sus representantes legales.

Liam, quien fue fotografiado con un gorro de conejo y una mochila de Spider-Man mientras estaba detenido junto a su padre, Adrián Conejo Arias, fue arrestado el 20 de enero en un suburbio de Minneapolis. Ambos permanecieron durante 10 días en un centro de detención en Texas antes de que un juez ordenara su liberación.

"Estamos profundamente decepcionados por la desacertada decisión del juez", declaró Danielle Molliver. "Apoyamos a la familia y, obviamente, lucharemos en la apelación con todas nuestras fuerzas".

La abogada indicó que, aunque el proceso podría extenderse por años, espera que al menos se logre retrasar la deportación en el corto plazo.

"Como mínimo, espero que tengamos un par de meses", dijo.

Molliver explicó que el menor ya regresó a la escuela en los suburbios de Minneapolis, pero tanto él como su padre continúan afectados por la experiencia vivida durante su detención.

"Ahora tienen miedo" de lo que pueda pasar, afirmó.

Contexto del caso de Liam Conejo

El caso se enmarca en un amplio operativo migratorio desplegado en el área de Minneapolis, que incluyó la presencia de miles de agentes federales, generó protestas diarias y estuvo marcado por la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes.

Vecinos y autoridades escolares han acusado a los agentes de haber utilizado al niño como señuelo para hacer salir a su madre de la vivienda, versión que el Departamento de Seguridad Nacional ha calificado como falsa. Según las autoridades, el padre huyó a pie y dejó al menor en un vehículo, lo que él ha negado.

El gobierno sostiene que Adrián Conejo Arias ingresó ilegalmente a Estados Unidos en diciembre de 2024. Sin embargo, la defensa asegura que entró de manera legal al solicitar asilo, proceso que, según argumentan, le permite permanecer en el país mientras se resuelve su caso.