Senador Markwayne Mullin destaca su relación con Trump tras lesión de su hijo

El senador estadounidense Markwayne Mullin durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado para el cargo de Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en el Capitolio de los Estados Unidos, Washington, D.C., EE. UU., 18 de marzo de 2026. ( EFE )

Una experiencia familiar marcada por una grave lesión cerebral del hijo del senador Markwayne Mullin fortaleció su relación con el presidente Donald Trump, un vínculo que hoy influye en su nominación como secretario de Seguridad Nacional, según reportó la Associated Press.

Mullin atribuye su cercanía con Trump a un episodio ocurrido en 2020, cuando su hijo sufrió una grave lesión cerebral durante un combate de lucha libre en la escuela secundaria. Ese mismo año, el entonces presidente invitó al senador y a su hijo a un mitin, donde mostró especial interés por su recuperación, incluso ofreciéndose a cubrir gastos médicos.

«Sabes, si alguien quiere a tus hijos, querrás a ese hombre para siempre», dijo Mullin a una multitud en un mitin de campaña en 2024. «Es amigo tuyo».

Según AP, esta relación podría consolidarse aún más si Mullin, de 48 años, es confirmado para liderar el Departamento de Seguridad Nacional, tras la salida de Kristi Noem. Su elección refleja la importancia que Trump otorga a la lealtad y a los vínculos personales en su equipo de gobierno.

Durante su audiencia de confirmación, Mullin relató el impacto de la lesión de su hijo, quien despertó siendo "un niño diferente", con dificultades para realizar tareas básicas y pérdida de memoria a corto plazo. También recordó que Trump se mantuvo en contacto constante con la familia.

"Se presentaba a una de las elecciones más difíciles en las que había participado, y aun así se preocupó mucho por mi hijo", dijo Mullin. "Éramos conocidos antes de eso. Desde entonces somos amigos".

Pese a su cercanía con Trump, Mullin mantiene cierta independencia. "No tiene ningún problema en decirle al presidente lo que piensa", dijo Mike Stopp, exjefe de gabinete del senador. "Están en ese punto de su relación".

El reportaje reseña que Mullin inició su carrera política en 2012, tras dirigir un negocio de fontanería, impulsado por su oposición a disposiciones de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

"Markwayne estaba harto", recordó Trebor Worthen, asesor de campaña.

Detalles sobre la carrera política y alianzas bipartidistas de Mullin

En un distrito mayormente rural, su perfil como empresario y ganadero le permitió conectar con los votantes. «Cualquiera que viva en Oklahoma o tenga familia allí conoce a alguien como Markwayne Mullin», dijo Worthen.

AP también subraya que Mullin ha cultivado relaciones con legisladores de ambos partidos, incluso a través de entrenamientos físicos en el Congreso, donde compartió con figuras como Joe Kennedy III y Tulsi Gabbard.

"Lo que me gusta de él es que no solo comparte sus opiniones, sino que también escucha las tuyas, lo cual es de gran ayuda cuando se trata de lograr algo, especialmente de manera bipartidista", dijo el congresista Josh Gottheimer.

Entre quienes acudieron a respaldarlo también estuvo Sean O'Brien, con quien había tenido diferencias en el pasado. Mullin afirmó que ambos las superaron y lo considera un "amigo cercano".

Desde su llegada al Senado, Mullin ha sido un firme aliado de Trump, apoyando su agenda, incluyendo sus políticas migratorias y su intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020.

Durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, Mullin ayudó a bloquear las puertas de la Cámara de Representantes y luego visitó a los agentes heridos.

"No eran cobardes. Se mantuvieron firmes y recibieron una paliza", dijo Mullin a C-SPAN en una entrevista de 2021.

AP señala que, de ser confirmado, Mullin sería el primer nativo americano en dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, ya que es miembro de la Nación Cherokee. Su gestión también implicaría retos relacionados con comunidades indígenas.

"Debería reunirse con los líderes tribales y decirles: ´Quiero escuchar sus inquietudes´", afirmó Patrice Kunesh.

"La consulta directa con los gobiernos tribales y los líderes tribales sería sumamente importante", añadió.