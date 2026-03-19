Niña de 16 meses muere tras ser aplastada por empleada en guardería en EE. UU.

Una niña de 16 meses que murió por asfixia en una guardería del estado de Carolina del Norte, fue identificada como Madelyn "Maddy" Serenity Mitchell. ( FUENTE EXTERNA )

Una niña de 16 meses murió por asfixia en una guardería del estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, en un caso que ha derivado en cargos penales y una demanda por negligencia, según documentos judiciales citados por medios locales.

La víctima fue identificada como Madelyn "Maddy" Serenity Mitchell, quien asistía a la guardería Creative Beginnings, ubicada en Lenoir, cerca de Charlotte. El hecho ocurrió el 19 de mayo de 2025, su primer día en el centro.

De acuerdo con la demanda interpuesta por sus padres, Angel Dawn Blankenship y Jovon Jerell Mitchell, una empleada del lugar, Alexandra Coffey, de 29 años, intentó forzar a la menor a dormir.

Según el relato, la trabajadora colocó a la niña boca abajo sobre una colchoneta y luego se sentó sobre su torso mientras utilizaba su teléfono móvil.

El documento judicial señala que una de las piernas de la menor quedó libre y se movió durante varios minutos antes de quedar inmóvil, sin que la empleada reaccionara. Posteriormente, Coffey se levantó y dejó a la niña cubierta con una manta, sin verificar su estado durante aproximadamente tres horas.

Cuando regresó a revisarla, la menor ya no presentaba signos vitales y su cuerpo mostraba rigidez cadavérica, según la demanda. Los servicios de emergencia no lograron reanimarla.

Ordenan cierre de la guardería

La Oficina del Médico Forense de Carolina del Norte determinó que la causa de muerte fue homicidio.

Tras el hecho, Coffey fue arrestada y enfrenta cargos por homicidio involuntario. Permanece detenida en la cárcel del condado Caldwell con una fianza establecida en 500,000 dólares.

Los padres de la niña interpusieron una demanda por muerte por negligencia, en la que alegan fallas graves en la supervisión y en los protocolos de seguridad del centro.

Después del incidente, el Departamento de Salud estatal ordenó el cierre de la guardería y revocó su licencia de operación.

Asimismo, una inspección realizada en 2024 había detectado que no todo el personal contaba con certificación en reanimación cardiopulmonar (RCP) ni en primeros auxilios.

La administración del centro expresó públicamente su pesar por lo ocurrido y señaló que colaboraría con las autoridades, mientras el caso continúa en proceso judicial.