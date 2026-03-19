Los springbreakers llegan a la ciudad de Miami: arrestos, desalojos y advertencias públicas

Vacacionistas en una playa de Miami, Florida. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Florida han intensificado las acciones para contener el desorden generado durante las vacaciones de primavera, con arrestos, desalojos y medidas restrictivas en varios de los destinos turísticos más concurridos del estado.

En Fort Lauderdale, un joven fue reducido y esposado por la policía en medio de incidentes registrados durante la noche, reflejando el nivel de descontrol en la zona. Imágenes divulgadas por varios medios de comunicación de La Florida, muestran al individuo inmovilizado en el suelo antes de ser llevado bajo custodia por los agentes.

Otras escenas evidencian el ambiente caótico, incluyendo a jóvenes en aparente estado de embriaguez y múltiples altercados que requirieron intervención policial, además de jóvenes en actividades inapropiadas dentro de un vehículo encendido.

En uno de los casos, una mujer tuvo que recibir atención médica tras resultar herida, mientras que en otro incidente un joven quedó inconsciente luego de una pelea.

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Medidas de seguridad en Daytona Beach

Ante este panorama, en Daytona Beach se impuso un toque de queda temporal para menores de edad, prohibiendo su acceso a zonas de eventos sin la compañía de un adulto. La medida fue adoptada tras registrarse más de 80 arrestos y al menos cuatro tiroteos en un solo fin de semana.

Asimismo, en Miami Beach las autoridades reportaron 168 arrestos, en un esfuerzo por mantener el orden durante las celebraciones.

Estrategias inusuales en el Condado de Walton

En paralelo, en el noroeste del estado, la Oficina del Sheriff del Condado de Walton ha optado por una estrategia inusual para disuadir a los infractores: publicar en redes sociales un "marcador" al estilo de la NCAA, sumando puntos por arrestos vinculados a estudiantes universitarios.

Con tono sarcástico, el organismo ha hecho referencia a universidades como la Estatal de Oklahoma, Alabama, Texas y Luisiana, destacando desalojos y detenciones por fiestas ilegales, consumo de alcohol en menores y alteración del orden público.

En uno de los casos, varios jóvenes fueron desalojados de una vivienda en Miramar Beach tras organizar una fiesta no autorizada donde ninguno de los presentes tenía la edad legal para consumir alcohol. En otro incidente, cuatro estudiantes fueron arrestados luego de que intentaran huir al llegar la policía tras una queja por ruido.

Las autoridades han sido claras en su mensaje: quienes alteren la tranquilidad de las comunidades enfrentarán consecuencias que pueden incluir arrestos, desalojos y sanciones adicionales.

"Si vienen con la intención de afectar la calidad de vida de los residentes, se tomarán las medidas correspondientes", advirtieron las autoridades del condado de Walton.

El aumento de la presencia policial y las medidas restrictivas reflejan la política de cero tolerancia adoptada en distintas zonas del estado para frenar los excesos asociados al "spring break"