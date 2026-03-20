Foro de líderes dominicanos en Nueva York destaca unidad y compromiso de la diáspora

Con un llamado a la unidad, el esfuerzo colectivo y el compromiso comunitario, se celebró en Nueva York el Primer Foro de Líderes Dominicanos, organizado por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX).

La actividad estuvo encabezada por la viceministra de Relaciones Exteriores y directora ejecutiva del INDEX, Celines Toribio, y contó con la participación del cónsul general en Nueva York, Jesús Vázquez Martínez.

El foro fue concebido como un espacio para fortalecer la participación de la diáspora, promover el intercambio de experiencias y consolidar una red de liderazgo orientada a generar oportunidades para las futuras generaciones de dominicanos en Estados Unidos.

Durante la apertura, Toribio destacó la importancia de mantener la cohesión de la comunidad en el exterior. "Este foro es un espacio para fortalecer nuestra identidad, nuestra unidad y nuestra capacidad de acción como dominicanos en el exterior", expresó.

De su lado, Vázquez Martínez exhortó a los presentes a mantener la solidaridad y el apoyo mutuo, al tiempo que evocó las historias de sacrificio que marcan la experiencia migratoria dominicana. "Emigramos por nuestras familias, por nuestros hijos, y para demostrar que nuestra capacidad de esfuerzo no tiene límites", afirmó.

Legado de lucha y empoderamiento político

Uno de los momentos más destacados fue la intervención del congresista Adriano Espaillat, quien resaltó el legado de lucha y empoderamiento político de la comunidad dominicana en Nueva York. Espaillat recordó cómo, desde décadas pasadas, la diáspora ha logrado conquistar espacios de representación y tomar decisiones sobre su propio desarrollo.

El foro reunió a funcionarios electos de origen dominicano en distintos estados, como Rhode Island, Pensilvania, Massachusetts, Nueva Jersey, Colorado y Nueva York, quienes coincidieron en subrayar la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto y ampliar la representación política de la comunidad.

Compromiso con el crecimiento colectivo

En el cierre, el evento estuvo marcado por testimonios de superación, orgullo e identidad. Los participantes compartieron experiencias personales y reafirmaron su compromiso con el crecimiento colectivo de la diáspora.

La jornada concluyó con un mensaje claro: la unidad, el liderazgo y la colaboración siguen siendo pilares fundamentales para que los dominicanos en el exterior continúen ampliando su influencia y dejando huella en la sociedad estadounidense.