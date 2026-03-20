Nuevo Sendero, una organización dominicana que asiste a víctimas de violencia de género en Florida

La doctora Diana Mejía, junto a una miembro de la fundación Nuevos Senderos. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Desde hace 25 años la doctora Diana Mejía, de origen dominicano, ayuda a las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual de Florida Central, donde se radicó después de dejar su hogar en República Dominicana por la misma situación.

En ese momento, Mejía salió del país con "tres maletas y tres muchachos", dejando atrás todo lo que había construido para iniciar de cero en los Estados Unidos.

Allí dio con un grupo de apoyo que le ayudó a sobrellevar los cambios, el miedo y reencaminar su vida, hasta que un día, ella y otras dos mujeres, también del Caribe, recibieron la confianza de su guía para ayudar a otras.

"La violencia, no importa cualquiera que sea su forma, no debe ser aceptada por ninguna mujer ni tolerada, ninguna que sea su forma física, emocional, económica. Ese es nuestro mensaje. No debemos aceptar ni normalizar ninguna forma de violencia" Dra. Diana Mejía Directora de Nuevo Sendero “

Ese grupo pronto tuvo que encontrar un nuevo espacio para acoger a la cantidad de mujeres que se inscribieron. Hoy, esa comunidad se conoce como Nuevos Senderos, una organización bajo su dirección que cree en la educación basada en el amor y el respeto para erradicar la violencia.

“Definitivamente entendí que necesitábamos en la Florida Central más ayuda para lo que es la asistencia y apoyo a las latinas, que igual que yo, decidieron migrar a otros países buscando un futuro mejor para sus familias, siendo sobrevivientes de violencia doméstica”, dijo Mejía, que se especializó como consejera clínica pastoral y ofreció sus conocimientos por 18 años.

Actualmente, Nuevo Sendero impacta a miles de personas cada año. Solo en 2025, la entidad alcanzó a 3,665 beneficiarios a través de sus distintos programas, señaló su directora durante una entrevista con Diario Libre.

Su trabajo se extiende por varios condados de Florida Central, como Orange y Kissimmee, los cuales tienen una mayor concentración de hispanos y sobre todo dominicanos en el caso del último. Esto refuerza el enfoque cultural adaptado a esta comunidad, pero que no discrimina a personas de otras nacionalidades que quieran recibir su asistencia.

"Brindé mi conocimiento como consejera clínica pastoral por 18 años y escuché distintas mujeres de diferentes comunidades y de diferentes países, y observé que la violencia doméstica no escoge raza, ni religión, ni estatus social, sino que es como una misma historia para cada mujer", reflexionó.

Ahora, su organización no solo se centra en la prevención, sino que también brinda atención directa a las víctimas. Desde el primer contacto, las mujeres son acompañadas por una manejadora de casos que las guía en su proceso de recuperación.

“Desde que una sobreviviente toca las puertas de nuestra organización, lo primero es que la conectamos con una manejadora de caso, que es quien va a escucharla y va a encontrar todo el apoyo que ella necesita dentro de la agencia, especialmente lo que es el proceso de sanidad”, explica Mejía.

A partir de este momento, indica la directora del centro, reciben apoyo emocional, acceso a grupos como la “comunidad sanadora” y recursos que incluyen vivienda, cuidado infantil y asistencia para la recuperación del trauma.

Además del acompañamiento psicológico, Nuevo Sendero ofrece soluciones estructurales que permiten a las víctimas reconstruir sus vidas. Entre estas se destacan programas de autosuficiencia económica, formación en oficios y apoyo para el emprendimiento.

“Le brindamos un apoyo económico para que ella pueda convertirse en una microempresaria y salir adelante con su familia”, señala la doctora.

La organización también ha desarrollado iniciativas innovadoras dirigidas a niños y jóvenes, entendiendo que la prevención comienza desde edades tempranas. Programas como “Arte para sanarte” y “Tecnología Segura y Divertida” buscan generar espacios alternativos de aprendizaje y diálogo.

“Entendimos que la tecnología es un aspecto muy apropiado para llegar a los jóvenes”, afirma Mejía, resaltando la importancia de adaptar los métodos de intervención a las nuevas generaciones.

"Nosotros creemos que la educación es la base para erradicar la violencia doméstica y que debemos empezar por las edades tempranas, abordando desde las escuelas, los deportes, donde quiera que haya un sistema que abra la puerta a la prevención de violencia doméstica" Dra. Diana Mejía Directora de Nuevo Sendero “

El trabajo de Nuevo Sendero se sostiene sobre una amplia red de alianzas con instituciones de salud, cuerpos policiales, medios de comunicación y comunidades de fe. Gracias a esta articulación, muchas víctimas llegan referidas a la organización, que se distingue por ofrecer atención en español y con sensibilidad cultural.

“Somos la única organización en la Florida Central que brinda un apoyo con dignidad y respeto a la comunidad latina, pero sobre todo en su idioma español”, subrayó.

La violencia en Florida

En cuanto a la magnitud del problema, Mejía advierte que la violencia doméstica sigue siendo alarmante en Florida.

Según sus datos, “más de 6,000 casos son reportados en la Florida central cada año por violencia doméstica”. A nivel general, agrega que “cada 19 segundos, una mujer está siendo víctima de algún tipo de abuso”, lo que evidencia la urgencia de continuar fortaleciendo la educación y la prevención.

La doctora también enfatizó las barreras específicas que enfrentan las mujeres latinas, como el miedo relacionado con el estatus migratorio, el idioma y los estigmas culturales.

“La mayoría de las mujeres inmigrantes tienen miedo a denunciar”, indica, señalando que muchas veces son amenazadas con la deportación por sus agresores.

Frente a esto, Nuevo Sendero ha incorporado una división legal que orienta y acompaña a las víctimas en la regularización de su estatus.

“No debemos aceptar ni normalizar ninguna forma de violencia”, afirma Mejía, insistiendo en que el cambio requiere tanto educación como responsabilidad colectiva. Para ella, la violencia doméstica “no escoge raza, ni religión, ni estatus social”, lo que la convierte en un problema global que debe ser enfrentado de manera conjunta.

El legado de las hermanas Mirabal y la agenda de acción en RD

Durante su visita a República Dominicana, la doctora Mejía destacó el impacto del legado de las hermanas Mirabal en la lucha contra la violencia de género, el cual dijo haber asumido “con mucha responsabilidad”.

La doctora indicó que el ejemplo de estas mujeres trasciende fronteras y continúa inspirando acciones en todo el mundo. Para ella, este legado implica una responsabilidad activa de las mujeres de hoy hacia las futuras generaciones.

“Este es un legado muy importante, de gran respeto que deberíamos asumir cada mujer con la compasión y el amor a la sobreviviente y el derecho a la paz que nos corresponde a todas”, dijo.

En ese sentido, manifestó su interés en fortalecer alianzas con organizaciones dominicanas para abordar esta problemática de manera articulada.

“Deseo continuar abriendo camino con mi experiencia, ya trabajando por varios años en Estados Unidos. Me gustaría formar alianza donde juntas podamos discutir... (y) abordemos este problema con responsabilidad (junto) a las organizaciones que verdaderamente trabajan en el país”, señaló.

Como parte de estos esfuerzos, se encuentra en medio de los preparativos para replicar en el país el proyecto de iluminado de la ciudad de Orlando, una iniciativa de concienciación que involucra a distintos sectores sociales.

“Queremos llevarlo a cabo… llevando un mensaje de unidad y conciencia de todos, no de una sola organización”, explicó sobre el proyecto que se celebra desde hace cinco años en Orlando durante el mes de octubre, que en Florida se conmemora el mes de conciencia de violencia doméstica.

En el caso de la República Dominicana, el iluminado está pensando en realizarse en noviembre, en el marco del mes internacional de la no violencia contra la mujer, adelantó Mejía.

Finalmente, la doctora cerró la entrevista con un llamado a asumir la violencia doméstica como una responsabilidad colectiva y no política.

“Esto no es un asunto para que sea una causa política. Debería ser siempre una causa social”, afirmó, enfatizando que el cambio real depende del compromiso de toda la sociedad.

_

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.

Leer más Los feminicidios se triplican en los primeros dos meses del 2026