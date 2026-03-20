Presidente ejecutivo de Banreservas realiza visita al State Bank of India en EE. UU.

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera (derecha) junto a Tarun Saxena, presidente del State Bank (izq.) en la visita a las oficinas ubicadas en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana, doctor Leonardo Aguilera, visitó las oficinas del State Bank of India en la ciudad de Nueva York, como parte de su agenda en el marco de la Tercera Feria Inmobiliaria dirigida a la diáspora dominicana.

Aguilera fue recibido por el presidente del State Bank of India en Estados Unidos, Tarun Saxena, con quien sostuvo una conversación enfocada en identificar oportunidades de cooperación y fortalecer las relaciones entre ambas instituciones financieras.

A través de una nota de prensa, las autoridades indicaron que en el encuentro, Saxena presentó la evolución de la entidad financiera, destacando su crecimiento en las últimas décadas, pasando de ser una oficina de representación a consolidarse como un banco de relevancia en el sistema financiero estadounidense, ofreciendo facilidades a grandes empresas en Nueva York y otros estados.

También se intercambiaron impresiones sobre posibles sinergias orientadas al impulso de iniciativas económicas, el financiamiento internacional y el fortalecimiento de los vínculos entre la República Dominicana y mercados globales.

Alianzas estratégicas

El presidente ejecutivo de Banreservas destacó la importancia de continuar consolidando alianzas estratégicas con entidades financieras de alcance global, como parte de la visión institucional de ampliar su presencia internacional y generar mayores oportunidades para sus clientes.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo relaciones sólidas que contribuyan al desarrollo económico y al bienestar de nuestros clientes, tanto en la República Dominicana como en el exterior", expresó Aguilera.