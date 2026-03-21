Feria Inmobiliaria de Banreservas continúa con más de 6 mil viviendas en oferta

Inauguración de la segunda etapa de la Feria Inmobiliaria de Banreservas. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) inició este sábado la segunda etapa de su tercera Feria Inmobiliaria en Estados Unidos, en la ciudad de Lawrence, ofreciendo más de 6,000 viviendas para los dominicanos residentes en el exterior interesados en adquirir su casa propia.

La actividad da continuidad al evento celebrado en Nueva York a mediados de semana, que contó con una alta participación de la diáspora dominicana.

Durante la apertura, la vicepresidenta ejecutiva senior administrativa de la entidad bancaria, Alieska Díaz, destacó que la feria trasciende lo comercial y tiene un valor humano y social.

"Hoy iniciamos esta feria, que más que un evento es una oportunidad para que muchos dominicanos que viven fuera puedan acercarse a algo muy importante: tener su hogar en su país", expresó.

La ejecutiva señaló que una vivienda no solo es propiedad, sino un símbolo de estabilidad, planificación familiar y tranquilidad, especialmente para quienes han emigrado.

"Sabemos que no es fácil salir del país, dejar la familia y empezar de cero. Pero hay algo que nunca cambia: el vínculo. Ese que hace que, aunque estén lejos, siempre haya algo que los mantenga aquí", manifestó.

Asimismo, resaltó el esfuerzo y la resiliencia de la diáspora dominicana.

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"Esa palabra que usamos mucho, invencibles, no es para nosotros. Es para cada dominicano que se levanta todos los días a trabajar, a luchar y a construir, incluso desde lejos", afirmó.

Condiciones y beneficios para la diáspora dominicana

La feria reúne a más de 30 aliados estratégicos, entre desarrolladores e inmobiliarias, que ofrecen más de 6,000 unidades habitacionales en distintas regiones del país, adaptadas a diversas necesidades y presupuestos.

Díaz recordó que las condiciones de financiamiento están diseñadas para facilitar el acceso a la vivienda, con tasas desde 9.50 %, financiamiento de hasta el 90 % del valor del inmueble y plazos de hasta 20 años.

"Hoy, tener una vivienda en República Dominicana no es un sueño lejano, es una posibilidad concreta", puntualizó.

La feria en Lawrence se desarrolla en las instalaciones del Parthum Elementary School, ubicado en el 255 de East Haverhill, en horario de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.