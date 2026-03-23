Accidente en el aeropuerto LaGuardia agrava la crisis aérea en EE. UU. en medio del cierre del gobierno

El avión de Air Canada accidentado en el aeropuerto LaGuardia. ( FUENTE EXTERNA )

La ya complicada situación del transporte aéreo en Estados Unidos se agravó este lunes tras un fatal accidente en el Aeropuerto LaGuardia, en un contexto marcado por retrasos, falta de personal y el despliegue de agentes federales en terminales del país.

El incidente ocurrió la noche del domingo, cuando un avión regional de Air Canada colisionó con un camión de bomberos durante el aterrizaje, dejando como saldo la muerte del piloto y el copiloto, además de decenas de pasajeros y tripulantes trasladados a hospitales, algunos con heridas de gravedad.

Como consecuencia, las autoridades suspendieron las operaciones en LaGuardia al menos hasta la tarde del lunes, lo que ha provocado desvíos de vuelos y mayores retrasos en uno de los espacios aéreos más congestionados del país.

El impacto se ha extendido a otras terminales cercanas, como el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, donde también se reportaron interrupciones y cancelaciones, complicando aún más la movilidad aérea en la región noreste.

Este nuevo incidente ocurre en medio del cierre parcial del gobierno federal, que ha dejado a miles de empleados del Departamento de Seguridad Nacional trabajando sin salario desde febrero, incluyendo personal de la Administración de Seguridad del Transporte.

La falta de pago ha provocado ausencias y renuncias, generando largas filas en los puntos de control de seguridad en aeropuertos de todo el país.

Ante esta situación, el gobierno del presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para apoyar las operaciones de la TSA, especialmente en aeropuertos con mayores tiempos de espera.

Sin embargo, expertos y sindicatos han advertido que esta medida no sustituye la falta de personal especializado, mientras crece la preocupación por la seguridad y eficiencia del sistema aeroportuario.

El accidente en LaGuardia se suma así a una serie de factores que mantienen bajo presión al sistema aéreo estadounidense, afectando a miles de viajeros y elevando la incertidumbre sobre la normalización de las operaciones.