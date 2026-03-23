Agentes de ICE llegan a aeropuertos de EE. UU. para reforzar seguridad

Agentes del Servicio de Control y Remoción de Inmigración de EE. UU. (ERO) patrullan la Terminal 8 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en medio de la congestión causada por el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el distrito de Queens, Nueva York, EE. UU., el 23 de marzo de 2026. Agentes del ICE comenzaron a desplegarse en los principales aeropuertos de EE. UU. para ayudar a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), ya que el cierre parcial del gobierno provocó retrasos generalizados en los controles de seguridad. Debido a la falta de fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes de la TSA y miles de otros empleados federales trabajan actualmente sin cobrar. ( EFE )

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas comenzaron a desplegarse este lunes en aeropuertos de Estados Unidos para apoyar las operaciones de la Administración de Seguridad del Transporte, tras una orden del presidente Donald Trump en medio del cierre parcial del gobierno federal.

La medida busca aliviar la presión sobre la TSA, que enfrenta una severa escasez de personal debido a que muchos de sus empleados llevan semanas trabajando sin salario, lo que ha provocado largas filas y retrasos en los controles de seguridad.

Según reporta la agencia AP, desde primeras horas del lunes, se observó la presencia de agentes federales en aeropuertos de alto tráfico como el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. También se reportó su despliegue en otras terminales, incluyendo el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans y los aeropuertos Aeropuerto Intercontinental George Bush y Aeropuerto William P. Hobby, en Texas.

Aunque la presencia de agencias federales en aeropuertos no es inusual —como ocurre con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza o con unidades de Investigaciones de Seguridad Nacional—, lo novedoso en esta ocasión es la participación de agentes de ICE en los puntos de control de la TSA.

Contexto del despliegue de agentes ICE

El despliegue ocurre en un contexto en el que cientos de miles de empleados del Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo personal de la TSA, el Servicio Secreto y la Guardia Costera, trabajan sin cobrar desde febrero debido a la falta de financiamiento aprobada por el Congreso.

Esta situación ha provocado ausencias laborales y renuncias, obligando incluso al cierre temporal de algunos puntos de control y generando tiempos de espera irregulares en distintos aeropuertos del país.

La administración Trump informó que el envío de agentes se concentrará en los aeropuertos con mayores retrasos. Según el DHS, "cientos" de agentes de ICE han sido asignados para realizar tareas de apoyo, como vigilancia de salidas y verificación de identificación, permitiendo que el personal especializado de la TSA se enfoque en funciones críticas.

Sin embargo, la medida ha generado críticas por parte de sindicatos del sector aeronáutico, que advierten que los agentes de inmigración no pueden sustituir a los oficiales de seguridad del transporte y que su presencia podría generar tensiones o distraer de las labores principales de seguridad.

Los gremios también reiteraron su exigencia de que se paguen de inmediato los salarios adeudados a los trabajadores de la TSA.

Incidente en LaGuardia agrava situación aérea

En paralelo, el cierre parcial del gobierno continúa tras el fracaso del Congreso en aprobar fondos para el DHS, en medio de disputas políticas sobre la política migratoria y el funcionamiento de agencias como ICE y CBP.

A la crisis operativa se suma el cierre temporal del Aeropuerto LaGuardia, tras un accidente ocurrido la noche del domingo, cuando un avión regional de Air Canada colisionó con un camión de bomberos durante el aterrizaje.

El incidente dejó como saldo la muerte del piloto y el copiloto, así como decenas de pasajeros y tripulantes heridos. Las autoridades informaron que el aeropuerto permanecería cerrado al menos hasta la tarde del lunes, mientras se desarrollan las investigaciones.

Además, operaciones en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty también se vieron afectadas, con desvíos y cancelaciones que complican aún más el tráfico aéreo en la región.