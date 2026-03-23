EE. UU. emite alerta de seguridad global y pide a sus ciudadanos extremar precauciones

Fachada del edificio del Departamento de Estado de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a emitir una alerta de seguridad a nivel mundial, en la que exhorta a sus ciudadanos a ejercer mayor precaución durante sus viajes y estancias en el extranjero.

La advertencia, catalogada como "Worldwide Caution" publicada el domingo, tiene alcance global, con especial énfasis en la región del Medio Oriente, donde las autoridades estadounidenses consideran que existen mayores riesgos en el contexto actual.

Según el comunicado, los ciudadanos estadounidenses en el exterior deben mantenerse atentos a las orientaciones emitidas por la embajada o consulado más cercano, así como a las alertas de seguridad que puedan generarse en cada país.

El organismo también advirtió que cierres periódicos del espacio aéreo podrían provocar interrupciones en los viajes internacionales, por lo que recomienda a los viajeros planificar con antelación y mantenerse informados.

Recomendaciones para ciudadanos estadounidenses en el extranjero

Worldwide Caution: The Department of State advises Americans worldwide, and especially in the Middle East, to exercise increased caution. Americans abroad should follow the guidance in security alerts issued by the nearest U.S. embassy or consulate. Periodic airspace closures... pic.twitter.com/mX0ULIEzLv — TravelGov (@TravelGov) March 22, 2026

Asimismo, señaló que instalaciones diplomáticas de Estados Unidos, incluso fuera del Medio Oriente, han sido objeto de ataques, y alertó sobre la posibilidad de que grupos afines a Irán puedan dirigir acciones contra intereses estadounidenses o lugares vinculados a ciudadanos de ese país en distintas partes del mundo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a los ciudadanos a inscribirse en el programa STEP (Smart Traveler Enrollment Program) para recibir actualizaciones de seguridad en tiempo real, además de seguir sus canales oficiales en plataformas digitales.

Finalmente, recomendó revisar cuidadosamente las alertas de viaje y la información específica de cada destino antes de realizar desplazamientos internacionales.