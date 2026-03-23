Dominicano que trabajaba como delivery fallece en aparatoso accidente en Nueva York

Darly Zacarias en un viaje a República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven dominicano que trabajaba como repartidor en bicicleta murió tras ser atropellado en un violento accidente ocurrido en Harlem, en Nueva York, hecho que ha generado indignación entre sus familiares, quienes exigen justicia.

La víctima fue identificada como Darly Zacarías, de 28 años, quien perdió la vida luego de ser impactado presuntamente por un conductor que manejaba bajo los efectos de drogas.

El trágico suceso ocurrió la noche del jueves 19 de marzo, alrededor de las 8:00 p.m., en las inmediaciones de la calle 125 y el bulevar Adam Clayton Powell. Según las autoridades, el conductor, Kevin Crosby, de 49 años, iba al volante de un vehículo cuando arrolló a Zacarías y a otro ciclista, antes de estrellarse contra una patrulla policial.

Testigos indicaron que peatones tuvieron que apartarse rápidamente para evitar ser embestidos, en medio de una escena caótica captada en video.

El segundo ciclista, de 33 años, permanece en estado grave en un hospital de la zona.

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Crosby fue arrestado y acusado de homicidio involuntario y de conducir bajo los efectos de sustancias controladas. Actualmente se encuentra recluido en Rikers Island.

De acuerdo con fuentes policiales, el acusado posee un historial de 19 arrestos previos, incluyendo un caso en 2020 por agresión vehicular agravada, el cual terminó con una condena por cargos menores y libertad condicional.

Dolor y reclamo de justicia

La familia de Zacarías se encuentra devastada. Su tía, Marisel Zacarías, exigió la máxima pena para el responsable.

“Quiero justicia. Quiero que lo encarcelen de por vida. Le arrebató la vida a alguien que apenas comenzaba a vivirla”, expresó.

La víctima deja en la orfandad a un hijo de 10 años, quien, según relató su familia, cumplió años el mismo día en que ocurrió el fatal accidente.

Zacarías había emigrado a Estados Unidos hace casi dos décadas y trabajaba arduamente para sostener a su familia tanto en ese país como en la República Dominicana, incluyendo a su padre enfermo.

Criado por su abuela tras la muerte de su madre cuando era niño, era descrito por sus allegados como una persona alegre y trabajadora.

“Era muy feliz, su felicidad era contagiosa”, recordó su tía, quien también relató el doloroso momento de identificar su cuerpo.

Ahora, la familia enfrenta el difícil proceso de comunicar la tragedia a su hijo, quien aún desconoce la muerte de su padre.