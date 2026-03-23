Adriano Espaillat destina US$850,000 para renovar auditorio de escuela del Alto Manhattan

El congresista Adriano Espaillat durante la entrega de fotos a la escuela George Washington. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat anunció la asignación de 850,000 dólares en fondos federales para la renovación del auditorio del Campus Educacional George Washington, en el Alto Manhattan, un espacio clave para la vida educativa y comunitaria de la zona.

Durante la entrega, el legislador destacó la importancia del auditorio como centro de encuentro para estudiantes, familias y residentes, así como su valor histórico dentro de la comunidad.

"Este auditorio es mucho más que una instalación escolar; es un espacio vital para actividades educativas, culturales y comunitarias. Esta inversión permitirá modernizar sus facilidades y garantizar que continúe sirviendo a futuras generaciones", expresó Espaillat.

El proyecto contempla mejoras estructurales y tecnológicas que ampliarán el uso del recinto, facilitando la realización de eventos académicos, presentaciones artísticas y programas comunitarios, al tiempo que se preserva su patrimonio.

Reconocimiento del auditorio

El Campus Educacional George Washington ha sido reconocido como semillero de destacadas figuras, entre ellas la cantante Milly Quezada, el exbeisbolista Manny Ramírez, el artista Harry Belafonte y el exsecretario de Estado Henry Kissinger.

En la actividad también participaron el asambleísta estatal Manny de los Santos, el superintendente Renzo Martínez y el director Timothy Sigerson, junto a estudiantes del plantel.

Espaillat señaló que estos fondos forman parte de una asignación más amplia de más de 14 millones de dólares destinados a proyectos comunitarios en su distrito, enfocados en fortalecer la educación, el desarrollo juvenil y la integración comunitaria.

Compromiso con la comunidad

Con esta inversión, el congresista reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que mejoren la calidad de vida de sus representados y fortalezcan el tejido social en las comunidades del norte de Manhattan.