×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
nuevo secretario de Seguridad Nacional
nuevo secretario de Seguridad Nacional

El Senado de EE. UU. confirma al nuevo secretario de Seguridad Nacional de Trump

Markwayne Mullin, exsenador de Oklahoma, fue confirmado por el Senado con una votación de 54 a 45, reemplazando a Kristi Noem en el DHS

    Expandir imagen
    El Senado de EE. UU. confirma al nuevo secretario de Seguridad Nacional de Trump
    Markwayne Mullin, nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). (FUENTE EXTERNA)

    El Senado de Estados Unidos confirmó la nominación de Markwayne Mullin como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que está bajo un cierre parcial mientras busca aplicar la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

    La votación de los senadores fue de 54 a favor y 45 en contra para el republicano de 48 años, un exluchador y practicante de artes marciales que previamente representó a Oklahoma en el Senado estadounidense.

    Mullin reemplaza a Kristi Noem a la cabeza del DHS, luego de que fue despedida a principios de este mes, en parte por su manejo del reciente operativo contra inmigrantes indocumentados en Minnesota, en el marco de los cuales agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses.

    RELACIONADAS

    Objetivos de Markwayne Mullin en el DHS

    En su audiencia de confirmación la semana pasada, Mullin dijo que uno de sus objetivos es darle una nueva dirección al DHS y mantener fuera de los reflectores a los agentes de inmigración (ICE).

    "Quiero proteger el país" añadió. "Quiero traer tranquilidad mental. Quiero devolver la confianza en la agencia".

    Mullin también expresó su disposición a exigir órdenes judiciales para los operativos de inmigración, un posible cambio con respecto a la política actual y una demanda clave de los demócratas en las negociaciones de financiación en curso.

    • La financiación del DHS está suspendida desde el 14 de febrero, mientras los legisladores demócratas buscan implementar reformas en la aplicación de las leyes migratorias.
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.