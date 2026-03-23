El Senado de EE. UU. confirma al nuevo secretario de Seguridad Nacional de Trump

El Senado de Estados Unidos confirmó la nominación de Markwayne Mullin como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que está bajo un cierre parcial mientras busca aplicar la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

La votación de los senadores fue de 54 a favor y 45 en contra para el republicano de 48 años, un exluchador y practicante de artes marciales que previamente representó a Oklahoma en el Senado estadounidense.

Mullin reemplaza a Kristi Noem a la cabeza del DHS, luego de que fue despedida a principios de este mes, en parte por su manejo del reciente operativo contra inmigrantes indocumentados en Minnesota, en el marco de los cuales agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses.

Objetivos de Markwayne Mullin en el DHS

En su audiencia de confirmación la semana pasada, Mullin dijo que uno de sus objetivos es darle una nueva dirección al DHS y mantener fuera de los reflectores a los agentes de inmigración (ICE).

"Quiero proteger el país" añadió. "Quiero traer tranquilidad mental. Quiero devolver la confianza en la agencia".

Mullin también expresó su disposición a exigir órdenes judiciales para los operativos de inmigración, un posible cambio con respecto a la política actual y una demanda clave de los demócratas en las negociaciones de financiación en curso.

La financiación del DHS está suspendida desde el 14 de febrero, mientras los legisladores demócratas buscan implementar reformas en la aplicación de las leyes migratorias.

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