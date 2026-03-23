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EE. UU. recomienda consultar sitios oficiales para el proceso de visa de inmigrante

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recomienda informarse a través de portales oficiales para evitar errores en la solicitud de visas de inmigrante

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    EE. UU. recomienda consultar sitios oficiales para el proceso de visa de inmigrante
    Una persona muestra una tarjeta de residencia o "green card" sobre unas banderas estadounidenses. (SHUTTERSTOCK)

    La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana exhortó a los solicitantes de visas de inmigrante a informarse únicamente a través de portales oficiales, con el fin de evitar errores, retrasos y gastos innecesarios durante el proceso.

    En su columna Pregúntale al Cónsul, publicada este lunes, la misión indicó que el primer paso para quienes buscan emigrar legalmente es consultar las plataformas Travel.State.gov y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, donde se detalla cada etapa del trámite de manera clara.

    El proceso inicia una vez que USCIS aprueba la petición correspondiente, como los formularios I-130 o I-140. Posteriormente, el caso es transferido al Centro Nacional de Visas (NVC), que envía al solicitante una carta de bienvenida con instrucciones para registrarse en el sistema consular electrónico.

    A través de estos portales oficiales, los usuarios pueden acceder a guías completas sobre el pago de tarifas, la presentación del Affidavit of Support (Declaración Jurada de Patrocinio Económico), así como la carga de documentos financieros y civiles, incluyendo actas de nacimiento, matrimonio y certificados de antecedentes penales.

    Recomendaciones para evitar errores en el proceso migratorio

    Asimismo, se ofrece orientación sobre cómo completar el formulario DS-260 en línea y los pasos necesarios para prepararse adecuadamente para la entrevista consular.

    RELACIONADAS

    Las autoridades subrayaron que toda esta información es pública y se mantiene actualizada, por lo que recomiendan evitar fuentes no oficiales que podrían contener datos incorrectos o desfasados.

    • "Seguir las indicaciones disponibles en Travel.State.gov y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos permite a los solicitantes cumplir con los requisitos, respetar fechas límite y evitar contratiempos en el proceso migratorio", destacó la misión diplomática en Santo Domingo.

    Finalmente, reiteraron el llamado a no hacer suposiciones y a seguir estrictamente los lineamientos establecidos por el Gobierno de Estados Unidos.

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