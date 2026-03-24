Abinader se reúne con diáspora en París y le habla sobre oportunidades en el país

El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo un encuentro con dominicanos residentes en París, donde escuchó sus inquietudes y reafirmó el compromiso de su Gobierno de seguir creando oportunidades para la diáspora.

El mandatario se encuentra en la capital de Francia para desarrollar una agenda de tres días, que incluyó una reunión con su homólogo Emmanuel Macron y la firma de un acuerdo entre República Dominicana y la OCDE.

Durante el conversatorio, les reiteró que el gobierno continúa fortaleciendo su política exterior y en esta ocasión, busca mejorar la representación de República Dominicana en Francia.

En tanto los asistentes manifestaron su interés de desarrollarse profesionalmente en el extranjero sin perder el vínculo con la República Dominicana, así como su disposición de aportar al país.

En el intercambio se abordaron temas como educación, inteligencia artificial, cultura, vivienda y participación política, áreas que los jóvenes consideran clave para su crecimiento y su conexión con la nación.

El mandatario valoró el entusiasmo de los participantes y aseguró que su gestión trabaja para responder a las necesidades de los dominicanos en el exterior.

Analizan poner un INDEX en Francia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-52703-pm-2c2fa119.jpeg Asistentes al encuentro. (FUENTE EXTERNA)

En ese sentido, informó que evalúan la posibilidad de establecer una oficina del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) en Francia, además de una Casa de la Cultura, con el objetivo de fortalecer la integración de la comunidad.

Asimismo, recordó que los dominicanos residentes fuera del país pueden acceder a programas como "Beca Tu Futuro" y facilidades para la adquisición de viviendas en territorio nacional, con condiciones preferenciales.

En el encuentro también participaron el canciller, Roberto Álvarez; el embajador dominicano en Francia, David Puig; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, así como Esther Abinader, hija del mandatario.

El jefe de Estado reiteró que su Gobierno continuará fortaleciendo los vínculos con la diáspora y promoviendo iniciativas que contribuyan al desarrollo integral de los dominicanos, tanto dentro como fuera del país