Senadores de EE. UU. buscan acuerdo para financiar Seguridad Nacional sin incluir a ICE

Fachada del Congreso de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Los senadores de Estados Unidos exploran un posible acuerdo para poner fin al estancamiento presupuestario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mediante la financiación de gran parte de la agencia, pero dejando fuera las operaciones de control y deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, eje central de la disputa política.

Las conversaciones cobraron impulso luego de que un grupo de senadores republicanos se reuniera ayer lunes en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Legisladores de ambos partidos indicaron que las negociaciones avanzan con rapidez y que podrían presentar propuestas formales para su discusión, según reportó la agencia AP.

“El diálogo ha sido muy positivo y productivo, y esperamos que vaya en la dirección correcta”, afirmó el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune.

Por su parte, el líder demócrata Chuck Schumer aseguró que ambas partes están trabajando “de manera seria”.

Caos en aeropuertos por falta de personal

El posible acuerdo surge en medio de un creciente caos en los aeropuertos del país, donde largas filas se han vuelto habituales debido a la falta de personal en la Administración de Seguridad en el Transporte, consecuencia directa de la paralización parcial del financiamiento del DHS en plena temporada alta de viajes.

Los demócratas han condicionado su apoyo a la inclusión de límites a las políticas migratorias de la administración Trump, especialmente en lo relativo a redadas y deportaciones masivas. La tensión aumentó tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas relacionadas con operativos de ICE en Minneapolis.

Como medida extraordinaria, el Gobierno ordenó recientemente el despliegue de agentes de ICE en aeropuertos para reforzar la seguridad, una decisión que ha generado preocupación entre algunos legisladores por el riesgo de agravar el conflicto.

Detalles del acuerdo en negociación

El esquema que se negocia contempla financiar la mayor parte del DHS, incluyendo a la TSA, pero excluyendo las operaciones de ejecución y deportación de ICE, consideradas clave en la agenda migratoria de Trump.

No obstante, otras áreas del organismo, como Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, sí recibirían fondos, aunque con nuevas restricciones para limitar su uso en operativos migratorios en ciudades.

El paquete también incluiría demandas demócratas como el uso obligatorio de cámaras corporales y la identificación visible de los agentes.

La senadora republicana Katie Britt, una de las principales negociadoras, se mostró optimista: “Trabajaremos toda la noche para lograr una solución”.

Desde el lado demócrata, el senador Chris Coons señaló que existe un “sentido de urgencia” en las conversaciones, mientras que el independiente Angus King insistió en la necesidad de ver los detalles por escrito antes de tomar una decisión.

En paralelo, el Senado confirmó a Markwayne Mullin como nuevo secretario de Seguridad Nacional, en sustitución de Kristi Noem, cuya gestión estuvo marcada por la polémica en torno a las políticas migratorias.

Mullin podría representar un cambio de tono en el manejo del tema. Durante su audiencia de confirmación, expresó apertura a una de las principales exigencias demócratas: que las órdenes de registro utilizadas por agentes migratorios cuenten con aprobación judicial.

El senador demócrata Peter Welch calificó los avances como “significativos”, mientras que el republicano John Hoeven afirmó que, pese a las diferencias, confía en que se logrará un acuerdo.