Delta suspende beneficios de viaje para miembros del Congreso hasta que finalice el cierre del DHS

ARCHIVO-Un avión de pasajeros de Delta Airlines avanza por la pista a su llegada al Aeropuerto Internacional de Denver, el martes 24 de diciembre de 2024, en Denver. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea Delta Airlines decidió suspender este martes de manera temporal un beneficio exclusivo que ofrecía a miembros del Congreso de Estados Unidos, en respuesta a la falta de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La compañía retiró su servicio especial de atención para legisladores y personal del Capitolio que viajaban con la aerolínea, medida que permanecerá vigente hasta que el Congreso apruebe los fondos para el DHS, parcialmente paralizado desde el pasado 28 de febrero.

"Debido al impacto en nuestros recursos por el prolongado cierre del gobierno, Delta suspenderá temporalmente los servicios especiales para miembros del Congreso que vuelen con nosotros", indicó la empresa en un comunicado publicado por el New York Post.

La aerolínea subrayó que, después de la seguridad, su principal prioridad es atender a sus empleados y clientes, algo que —afirmó— se ha vuelto cada vez más difícil en el contexto actual.

Críticas de Delta Airlines al Congreso

La semana pasada, el director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, criticó con dureza al Congreso por permitir la interrupción del financiamiento del DHS, lo que ha dejado a empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte sin recibir su salario completo durante más de un mes.

Bastian calificó la situación de "inexcusable" y acusó a los legisladores de utilizar a los trabajadores de seguridad como "fichas políticas".

Impacto en los aeropuertos

El impacto del cierre parcial ya se siente en los aeropuertos. En el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta se registraron filas de seguridad de más de cuatro horas, que incluso se extendieron fuera de la terminal.

A nivel nacional, los tiempos de espera en los controles de la TSA se han disparado, mientras que las ausencias laborales aumentaron de alrededor del 2 % antes del cierre a más del 10 %, según el subadministrador interino del organismo, Adam Stahl.

Además, cerca de 400 agentes de la TSA han renunciado desde que comenzó la paralización parcial, y las autoridades advierten que algunos aeropuertos pequeños podrían verse obligados a cerrar si la situación se prolonga.

Los trabajadores de la TSA recibieron su último salario completo el 14 de febrero; posteriormente obtuvieron un pago parcial el 28 de febrero y no cobraron en el siguiente período, el 13 de marzo.

Contexto político

En el plano político, los demócratas han bloqueado en el Senado la aprobación de fondos para el DHS en busca de reformas más amplias en las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump.

Por su parte, los republicanos han rechazado estas demandas, especialmente aquellas relacionadas con restricciones a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Ante la falta de personal en los controles de seguridad, el Gobierno desplegó agentes de ICE en aeropuertos para aliviar la carga de trabajo de la TSA.

Este es el tercer cierre presupuestario que enfrentan los trabajadores de la TSA en los últimos seis meses, en medio de un creciente enfrentamiento político en Washington.