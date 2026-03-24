El ferry de Staten Island reanuda venta de bebidas alcohólicas a bordo

Los pasajeros del Ferry de Staten Island volverán a disfrutar de bebidas alcohólicas a bordo a partir de este viernes 27 de marzo, tras varios años de suspensión.

El anuncio fue realizado por el comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), Mike Flynn, junto a la presidenta y directora ejecutiva interina de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYC EDC), Jeanny Pak.

La nueva oferta incluirá cerveza, hard seltzers y cócteles en lata, disponibles por primera vez desde 2019. También se ampliará el menú de aperitivos con opciones como pretzels y palomitas de maíz.

Reanudación del servicio de alimentos a bordo

El servicio comenzará en el ferry MV SSG Michael H. Ollis y se extenderá progresivamente a las embarcaciones Sandy Ground y Dorothy Day en las próximas semanas.

Esta medida se suma a la reanudación del servicio de alimentos a bordo, retomado en diciembre de 2024, cuando se reincorporaron el café y los refrigerios. Con esta ampliación, las autoridades buscan mejorar la experiencia de los usuarios.

"El Ferry de Staten Island ya es uno de los trayectos más emblemáticos y con mejores vistas del mundo, y ahora será aún mejor", afirmó Flynn. "Ya sea camino al trabajo o disfrutando del perfil urbano, los pasajeros podrán acompañar su viaje con su bebida favorita".

Por su parte, Jeanny Pak destacó que el ferry no solo es una pieza clave de la infraestructura de la ciudad, sino también una experiencia para residentes y visitantes.

Señaló que el regreso de las concesiones, incluyendo el alcohol, forma parte de los esfuerzos para elevar la calidad del servicio para los más de 16 millones de pasajeros que lo utilizan cada año.

Impacto en la comunidad y la economía local

El Ferry de Staten Island es el servicio municipal de ferry más concurrido de Estados Unidos, con unos 45,000 pasajeros diarios en días laborables.

La representante federal Nicole Malliotakis calificó la medida como una "excelente noticia" para los viajeros habituales, mientras que la senadora estatal Jessica Scarcella-Spanton subrayó que la iniciativa podría incentivar el uso del servicio y generar ingresos adicionales.

En un tono más distendido, el concejal Frank Morano celebró el regreso de esta tradición: "Después de una semana larga, esa primera cerveza del viernes camino a casa no sabe solo a cerveza, sabe a fin de semana"