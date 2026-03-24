En EE. UU., nacen más bebés de mujeres mayores de 40 años que de adolescentes

Por primera vez en la historia reciente de Estados Unidos, las mujeres mayores de 40 años están teniendo más hijos que las adolescentes, un cambio que refleja transformaciones profundas en las decisiones reproductivas y sociales del país.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés), la tasa de natalidad entre mujeres de 40 a 44 años ha aumentado de forma sostenida desde mediados de la década de 1980.

Según estos datos de los CDC, publicados en 2025, la tasa de natalidad en mujeres mayores de 40 años ha aumentado un 193 % desde 1990.

En contraste, los nacimientos en adolescentes de entre 15 y 19 años han caído cerca de un 78 % desde su punto más alto en los años 90.

Actualmente, las mujeres de entre 40 y 44 años representan alrededor del 4.1 % de los nacimientos en el mencionado país, ligeramente por encima del 4 % correspondiente a las adolescentes.

Factores detrás del cambio

Especialistas señalan que este giro responde a múltiples factores, entre ellos el acceso a educación superior, la planificación familiar y la búsqueda de estabilidad económica antes de tener hijos.

También ha sido clave el avance de la medicina reproductiva. Estudios publicados en la revista Fertility and Sterility destacan que técnicas como la preservación de la fertilidad y los tratamientos de reproducción asistida han ampliado las posibilidades de maternidad en edades más avanzadas.

Transformaciones sociales

A nivel social, el cambio refleja una transformación en la forma en que las mujeres organizan sus proyectos de vida. Cada vez más priorizan el desarrollo profesional, los estudios o metas personales antes de formar una familia.

Investigaciones de la London School of Economics sugieren además que los hijos de madres de mayor edad pueden presentar buenos resultados en áreas como el desarrollo del lenguaje y el bienestar emocional, aunque expertos subrayan que no existe un único modelo de maternidad.

Este fenómeno marca un cambio significativo frente a décadas anteriores, cuando la maternidad temprana era más común. Hoy, la tendencia apunta a una mayor diversidad en las edades y circunstancias en que las mujeres deciden tener hijos.

Más que una sustitución de modelos, especialistas coinciden en que se trata de una ampliación de opciones: desde maternidades tempranas hasta aquellas que llegan después de los 40, en función de las decisiones individuales y las condiciones de cada mujer.