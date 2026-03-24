Mejoran servicio de autobuses cerca del Yankee Stadium antes del Día Inaugural de la MLB

Nueva York - 15 de agosto de 2019: exterior y fachada del Yankee Stadium Gate Four. El nuevo Yankee Stadium se completó en 2009. ( SHUTTERSTOCK )

A pocos días del inicio de la temporada de béisbol, la ciudad de Nueva York puso en marcha un ambicioso proyecto para mejorar significativamente el servicio de autobuses en los alrededores del Yankee Stadium, una de las zonas de mayor flujo de pasajeros en El Bronx.

La iniciativa, que impactará a más de 25,000 usuarios diarios de la ruta Bx6, busca agilizar los desplazamientos, reducir la congestión y ofrecer un transporte más confiable, especialmente en días de eventos masivos.

Creación de carriles exclusivos para autobuses

El proyecto contempla la creación de carriles exclusivos para autobuses —incluyendo tramos totalmente protegidos en el centro de la vía— a lo largo de la calle 161 y zonas cercanas, lo que permitirá viajes más rápidos y eficientes en un corredor clave que conecta El Bronx con Manhattan.

Uno de los cambios más relevantes será la conversión del túnel de la calle 161, bajo la Grand Concourse, en un paso exclusivo para autobuses en ambas direcciones, eliminando interferencias del tráfico general y mejorando la fluidez del servicio.

Además, se construirán plataformas de abordaje más amplias y seguras, junto con nuevas paradas equipadas con marquesinas, bancos y otras comodidades para los pasajeros, facilitando el acceso y reduciendo los tiempos de espera.

Mejoras en la infraestructura del transporte

Las autoridades también implementarán extensiones de aceras y carriles mejor definidos para evitar que vehículos particulares invadan las rutas de autobuses, una de las principales causas de retrasos en el servicio.

El alcalde Zohran Mamdani destacó que el proyecto busca ofrecer un transporte más rápido y confiable tanto para residentes como para los miles de fanáticos que acuden al estadio cada año.

Por su parte, el comisionado del Departamento de Transporte, Mike Flynn, subrayó que estas mejoras representan un "jonrón" para los usuarios, al combinar mayor velocidad en los trayectos con calles más seguras.

El plan forma parte de una estrategia más amplia para modernizar el sistema de autobuses de la ciudad, priorizando corredores de alta demanda como el del Bx6, que conecta importantes zonas del sur de El Bronx con Manhattan.

Las obras ya iniciaron en varios tramos y continuarán de forma escalonada hasta 2028, con un plan especial para minimizar interrupciones durante los juegos en el estadio.

Con estas mejoras, la ciudad apuesta a transformar la experiencia de transporte en una de las áreas más concurridas de Nueva York, facilitando el acceso al Yankee Stadium y mejorando la calidad de vida de miles de pasajeros que dependen del autobús a diario.